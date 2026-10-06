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Philips-ondersteuning

Mijn Philips HomeRun-robotstofzuiger maakt geen verbinding met de Philips HomeRun-app

Als de Philips HomeRun-robot met dweilfunctie geen verbinding maakt met de Philips HomeRun-app, lees dan het onderstaande artikel om mogelijke oorzaken en oplossingen te zoeken. 

homerun-modellen

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: XU5100/20, XU5100/10, XU5000/20. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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