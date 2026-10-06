Mijn Philips HomeRun-robotstofzuiger maakt geen verbinding met de Philips HomeRun-app

U kunt de robot met de Philips HomeRun-app koppelen door op de knop 'Add robot' (Robot toevoegen) te tikken en de instructies te volgen. Als de koppeling mislukt, volgt u de onderstaande stappen om het probleem op te lossen:

Opmerking: Als uw Wi-Fi zowel 2,4 GHz als 5 GHz ondersteunt, raden we u aan 2,4 GHz te kiezen voor een beter signaal.

Controleer of de robot is ingeschakeld

Controleer of de robot volledig is opgeladen, het station op een stopcontact is aangesloten en de robot is ingeschakeld.

Controleer uw Wi-Fi-wachtwoord

Controleer of u het juiste wachtwoord voor het Wi-Fi-thuisnetwerk in de app hebt ingevoerd.

Selecteer het juiste model robot

Selecteer het juiste model wanneer u de robot aan de app toevoegt.

Met Station voor automatisch legen: XU7100, XU5100, XU3110 of XU3100

Zonder Station voor automatisch legen: XU7000, XU5000, XU3000 of XU2000

Met dockingstation: XU6500

Controleer of de robot in de verbindingsmodus voor Wi-Fi staat

Voor een geslaagde koppeling met de app moet de robot in de de verbindingsmodus voor Wi-Fi staan. De aan-uitknop en de Home-knop op de robot knipperen om aan te geven dat de verbindingsmodus voor Wi-Fi is geactiveerd. Om de robot in de verbindingsmodus voor Wi-Fi te zetten, houdt u de aan-uitknop en de Home-knop tegelijkertijd drie seconden ingedrukt. De lampjes in de knoppen knipperen oranje om aan te geven dat de robot in de verbindingsmodus voor Wi-Fi staat (zie afbeelding hieronder).

Zorg ervoor dat uw Wi-Fi-netwerk naar behoren werkt

Controleer uw internetverbinding. Als het netwerk traag is, schakelt u de router uit en weer in.

Plaats het station dichter bij de router

Plaats het laadstation van de robot op een locatie met goede Wi-Fi-dekking. Plaats het station dichter bij de router voor een sterker Wi-Fi-signaal.

Nieuwste versie van Philips HomeRun-app

Controleer of u de nieuwste versie van de Philips HomeRun-app gebruikt. Ga hiervoor naar de app store en controleer of er een update beschikbaar is.



Bekijk onze video's hieronder voor stapsgewijze instructies om de robot met de app te verbinden (afhankelijk van uw model).

Neem contact met ons op als bovenstaande suggesties het probleem niet verhelpen.