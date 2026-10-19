Spuitkop Philips Sonicare AirFloss breekt/komt niet los
Als de spuitkop van uw Philips Sonicare AirFloss snel breekt of niet van het handvat loskomt, vindt u hieronder oplossingen om dit probleem te verhelpen.
Als het moeilijk is om de spuitkop van het AirFloss-handvat te verwijderen, is het belangrijk dat u de spuitkop niet buigt of draait terwijl u deze eraf trekt.
Hieronder vindt u eenvoudige stappen om dit te doen:
1. Pak de punt van de spuitkop vast, waarbij u een papieren tissue of een doek kunt gebruiken voor extra grip 2. Trek de punt van de spuitkop vanaf het handvat recht omhoog 3. Plaats en verwijder de spuitkop nog een paar keer nadat u deze hebt losgehaald
Opmerking: Zorg dat u het juiste type spuitkop gebruikt.
Als uw Philips AirFloss-spuitkop snel breekt, zorg er dan voor dat u het juiste type spuitkop gebruikt. Spuitkoppen voor de AirFloss Ultra zijn namelijk niet uitwisselbaar.
Bekijk onderstaande video voor meer informatie.
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De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:HX8494/03, HX8494/01, HX3062/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›