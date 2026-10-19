Spuitkop Philips Sonicare AirFloss breekt/komt niet los

Als het moeilijk is om de spuitkop van het AirFloss-handvat te verwijderen, is het belangrijk dat u de spuitkop niet buigt of draait terwijl u deze eraf trekt.



Hieronder vindt u eenvoudige stappen om dit te doen:



1. Pak de punt van de spuitkop vast, waarbij u een papieren tissue of een doek kunt gebruiken voor extra grip

2. Trek de punt van de spuitkop vanaf het handvat recht omhoog

3. Plaats en verwijder de spuitkop nog een paar keer nadat u deze hebt losgehaald



Opmerking: Zorg dat u het juiste type spuitkop gebruikt.