Ik heb de Philips i9000 gekocht met één simpel doel voor ogen: snel en zonder gedoe geschoren zijn. Geen tijd verliezen met scheerschuim, mesjes en nascheersbalsem, gewoon het apparaat pakken en binnen een paar minuten klaar zijn. Na een tijdje gebruik kan ik zeggen dat hij dat doel niet alleen haalt, maar overtreft. Scheerresultaat: net zo glad als een mesje Wat me het meest verrast heeft, is hoe glad de i9000 scheert. Ik had van elektrische scheerapparaten nooit hetzelfde resultaat verwacht als van een mesje, maar dit toestel bewijst het tegendeel. De scheerkoppen volgen de contouren van je gezicht en hals nauwkeurig, waardoor ook lastige plekjes onder de kaaklijn en rond de hals netjes worden meegenomen. Het eindresultaat voelt echt zo glad aan als na een scheerbeurt met een mesje, zonder dat ik daarvoor water, schuim of meerdere passages nodig heb. Geen irritatie, geen last van de huid Minstens zo belangrijk als het scheerresultaat is hoe mijn huid erop reageert, en daar scoort de i9000 uitstekend. Ik heb geen last van brandende of geïrriteerde huid na het scheren, iets wat met andere apparaten wel eens voorkwam. Blijkbaar hebben ze bij Philips met dit model echt werk gemaakt van het comfort tijdens het scheren, niet alleen van het resultaat. Het voelt aan alsof elektrisch scheren hiermee het hoogst haalbare niveau heeft bereikt: een messcherp resultaat, zonder de nadelen die je normaal met een mesje of een minder verfijnd scheerapparaat associeert. De UV-oplaadcase: altijd klaar voor gebruik Een detail dat in het dagelijks gebruik echt het verschil maakt, is de UV-oplaadcase. Zodra ik het scheerapparaat na gebruik opberg, zorgt de case ervoor dat hij weer wordt opgeladen. Het resultaat: ik hoef nooit meer na te denken over of het toestel wel genoeg batterij heeft, hij staat altijd klaar. Dat lijkt een klein detail, maar in de praktijk is het precies het soort gemak dat ervoor zorgt dat je nooit meer voor een verrassing komt te staan. Conclusie De Philips i9000 met UV-oplaadcase is een uitstekend toestel voor wie snel en moeiteloos geschoren wil zijn, zonder in te leveren op resultaat of huidcomfort. Het scheert minstens zo glad als een mesje, veroorzaakt geen irritatie en dankzij de oplaadcase is hij altijd gebruiksklaar. Een geweldig toestel dat ik zonder twijfel aanraad.