Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Stofzuigers en dweilen
Alle series
3000-serie Snoerloze Aqua-stofzuiger
Philips ondersteuning
XC3131/01
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
XC5041/01 XC5043/01 XC5141/01 XC5142/01 XC2011/01 XC2012/01 XC3031/01 XC3032/01 XC3033/01 XC3131/01 XC3132/01 XC3133/01 XC5242/10 XC5243/10 XC5244/10
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
Alles (6)
Other Questions (1)
De microvezelpads van mijn Philips-stofzuiger schoonmaken/vervangen
Batterij Terugroepactie: Philips 2000 en Philips 3000 series snoerloze steelstofzuigers
Zijn de accessoires van mijn Philips-stofzuiger compatibel met andere modellen?
Hoe lang moet ik mijn snoerloze Philips-stofzuiger opladen?
Waar kan ik het model- of serienummer van mijn Philips-stofzuiger vinden?
De accu van mijn snoerloze Philips-stofzuiger vervangen
Snoerloze VC uit de 2000- en 3000-seriesSet hulpstukken - refurbished
Snoerloze VC uit de 3000-serieLithium-ionbatterij 25,2 V - refurbished
Snoerloze stofzuigers uit de 3000- en 5000-serieSet van 2 microvezelpads
Snoerloze VC uit de 2000- en 3000-seriesVervangingsfilter
Snoerloze VC uit de 2000- en 3000-seriesSet hulpstukken
Snoerloze VC uit de 3000-serieLithium-ionbatterij 25,2 V
Philips-vloerreinigerGeschikt voor alle soorten harde vloeren
Mijn snoerloze Philips-stofzuiger kan niet worden ingeschakeld
Mijn snoerloze Philips-stofzuiger glijdt niet goed over tapijt
Ik voel elektrische schokken wanneer ik mijn Philips-stofzuiger gebruik
Hoe maak ik mijn snoerloze Philips 3000/2000 Series-stofzuiger schoon?
De batterij van mijn snoerloze Philips-stofzuiger raakt snel leeg
Contact opnemen met Philips
We helpen u graag verder.