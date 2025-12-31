Eenvoudig schoonmaken dankzij de handheld-optie en de hulpstukken

In kasten, hoeken of in de hoogte - de Philips 3000-serie komt overal en kan zelfs worden omgebouwd tot een kruimelzuiger voor nog meer mobiliteit. Het lange spleetmondstuk is handig voor smalle plekken en het 2-in-1 combinatiehulpstuk schakelt eenvoudig tussen een zachte borstel voor het afstoffen van delicate oppervlakken en een breed spleetmondstuk voor het schoonmaken van lastige hoeken.