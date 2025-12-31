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  • Geniet moeiteloos van een schoon huis
  • Geniet moeiteloos van een schoon huis
  • Geniet moeiteloos van een schoon huis
  • Geniet moeiteloos van een schoon huis
  • Geniet moeiteloos van een schoon huis
  • Geniet moeiteloos van een schoon huis
  • Geniet moeiteloos van een schoon huis
  • Geniet moeiteloos van een schoon huis
  • Geniet moeiteloos van een schoon huis
  • Geniet moeiteloos van een schoon huis
  • Geniet moeiteloos van een schoon huis
  • Geniet moeiteloos van een schoon huis
  • Geniet moeiteloos van een schoon huis
  • Geniet moeiteloos van een schoon huis
  • Geniet moeiteloos van een schoon huis

3000-serieSnoerloze Aqua-stofzuiger

XC3131/01

Geniet moeiteloos van een schoon huis
Schoonmaken is een fluitje van een cent met de lichtgewicht Philips 3000-serie. De stofzuiger biedt sterke zuigkracht op harde vloeren dankzij de PowerCyclone-technologie en verlicht verborgen stof met het LED-mondstuk. En u kunt ook de dweilfunctie gebruiken!
Bekijk alle voordelen

Tot 60 min schoonmaken met één keer opladen(1)

Geniet moeiteloos van een schoon huis

  • Sterke zuigkracht met PowerCyclone 8-technologie

  • LED-mondstuk voor harde vloeren zodat u geen stof mist

  • Tot 60 min. in Eco/15 min. in Turbo(2)

  • Inclusief Aqua-module voor dweilfunctie

  • 2 instellingen, 2 accessoires en wandmontage

PowerCyclone 8: sterke zuigkracht met minimaal accuverbruik(8)

PowerCyclone 8: sterke zuigkracht met minimaal accuverbruik(8)

De PowerCyclone 8 en digitale PowerBlade-motor zorgen samen voor een sterke zuigkracht (tot wel 820 l/min(3)) en minimaal energieverbruik. Het resultaat? Sneller grondig stof en vuil verwijderen, vooral op harde vloeren.

LED-mondstuk voor harde vloeren onthult stof en leidt uw bewegingen

LED-mondstuk voor harde vloeren onthult stof en leidt uw bewegingen

Elke beweging telt met ons LED-mondstuk dat tot 99% van stof en vuil opvangt in de hoogste stand(4). Het verlicht kleine stofdeeltjes onder precies de juiste hoek, zodat u precies weet waar u schoon moet maken. Het mondstuk is ontworpen om extreem dicht langs muren en randen te glijden, waar het hardnekkig vuil opvangt. Laat geen enkel stofdeeltje achter.

Eenvoudig schoonmaken dankzij de handheld-optie en de hulpstukken

Eenvoudig schoonmaken dankzij de handheld-optie en de hulpstukken

In kasten, hoeken of in de hoogte - de Philips 3000-serie komt overal en kan zelfs worden omgebouwd tot een kruimelzuiger voor nog meer mobiliteit. Het lange spleetmondstuk is handig voor smalle plekken en het 2-in-1 combinatiehulpstuk schakelt eenvoudig tussen een zachte borstel voor het afstoffen van delicate oppervlakken en een breed spleetmondstuk voor het schoonmaken van lastige hoeken.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. (1) Normale stand, alleen handheld

  2. (2) Normale stand, alleen handheld/turbostand, alleen handheld

  3. (3) In turbostand

  4. (4) Op harde vloeren in turbostand

  5. (5) Normale stand, alleen handheld/in turbostand, alleen handheld

  6. (6) > 0,5 μm deeltjesgrootte

  7. (7) Op harde vloeren met droog mondstuk

  8. (8) Turbostand, alleen handheld