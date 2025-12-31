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XC3131/01
Sterke zuigkracht met PowerCyclone 8-technologie
LED-mondstuk voor harde vloeren zodat u geen stof mist
Tot 60 min. in Eco/15 min. in Turbo(2)
Inclusief Aqua-module voor dweilfunctie
2 instellingen, 2 accessoires en wandmontage
De PowerCyclone 8 en digitale PowerBlade-motor zorgen samen voor een sterke zuigkracht (tot wel 820 l/min(3)) en minimaal energieverbruik. Het resultaat? Sneller grondig stof en vuil verwijderen, vooral op harde vloeren.
Elke beweging telt met ons LED-mondstuk dat tot 99% van stof en vuil opvangt in de hoogste stand(4). Het verlicht kleine stofdeeltjes onder precies de juiste hoek, zodat u precies weet waar u schoon moet maken. Het mondstuk is ontworpen om extreem dicht langs muren en randen te glijden, waar het hardnekkig vuil opvangt. Laat geen enkel stofdeeltje achter.
In kasten, hoeken of in de hoogte - de Philips 3000-serie komt overal en kan zelfs worden omgebouwd tot een kruimelzuiger voor nog meer mobiliteit. Het lange spleetmondstuk is handig voor smalle plekken en het 2-in-1 combinatiehulpstuk schakelt eenvoudig tussen een zachte borstel voor het afstoffen van delicate oppervlakken en een breed spleetmondstuk voor het schoonmaken van lastige hoeken.
Recensies
(1) Normale stand, alleen handheld
(2) Normale stand, alleen handheld/turbostand, alleen handheld
(3) In turbostand
(4) Op harde vloeren in turbostand
(5) Normale stand, alleen handheld/in turbostand, alleen handheld
(6) > 0,5 μm deeltjesgrootte
(7) Op harde vloeren met droog mondstuk
(8) Turbostand, alleen handheld