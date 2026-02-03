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X3052/00
PowerCut-mesjes
Nat en droog scheren
Corrosiebestendig scheersysteem
4D Flexibele scheerhoofden
27 zelfslijpende mesjes snijden elk haartje recht boven het huidniveau voor een gladde, gelijkmatige afwerking. Onze zelfslijpende mesjes blijven 2 jaar lang als nieuw.
Kies voor handig droog scheren of gebruik uw favoriete scheerschuim of -gel voor verfrissend nat scheren, zelfs onder de douche.
Bewegende scheerhoofden bewegen in vier richtingen om gelijkmatig contact met uw huid te houden en beschermen tegen wondjes en sneetjes.
4.0
van 5
1059
Reviews & awards
philips x3051
03/02/2026
België
Geverifieerde koper
X3051
super goed apparaat gemakelijk te gebruiken en gemakelijk van onderhoud
Deze review is gemaakt voor Shaver 3000X Series X3051/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Deze review is gemaakt voor Shaver 3000X Series X3051/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
pinokio VDH
15/08/2025
België
Geverifieerde koper
goed product
doet goed wat het moet doen ! goede machine voor een correcte prijs
Deze review is gemaakt voor Shaver 1000 Series S1142/00 Elektrisch scheerapparaat
Deze review is gemaakt voor Shaver 1000 Series S1142/00 Elektrisch scheerapparaat
VDBE
07/05/2023
België
Geverifieerde koper
heel tevreden
goed scheerapparaat, maakt bijna geen lawaai. Heel goede scheerervaring.
Voordelen
stil apparaat enscheert heel goed
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1333/41 Elektrisch (droog) scheerapp. 1000-serie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1333/41 Elektrisch (droog) scheerapp. 1000-serie
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.