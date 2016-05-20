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  • Geluid met een hoge resolutie
  • Geluid met een hoge resolutie
  • Geluid met een hoge resolutie
  • Geluid met een hoge resolutie
  • Geluid met een hoge resolutie
  • Geluid met een hoge resolutie
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Geluid met een hoge resolutie
  • Geluid met een hoge resolutie
  • Geluid met een hoge resolutie
  • Geluid met een hoge resolutie
  • Geluid met een hoge resolutie

Niet meer leverbaar

Oortelefoon met microfoon

TX1BK/00

3.7
| (9) Reviews & awards

Verkrijgbaar in

Wit
Wit
Zwart
Zwart
Geluid met een hoge resolutie
De Philips TX1 biedt geluid met hoge resolutie met een uitgebreid basbereik dankzij de eersteklas drivers en ovale geluidsbuizen. De comfortabele en aanpasbare oorcaps bieden een meeslepende ervaring, terwijl het platte snoer knopen voorkomt
Bekijk alle voordelen

Eersteklas drivers met ovale geluidsbuisjes

Geluid met een hoge resolutie

  • Zwart

Ingebouwde microfoon schakelt tussen muziek en telefoongesprekken

Ingebouwde microfoon schakelt tussen muziek en telefoongesprekken

Met de ingebouwde microfoon kunt u eenvoudig schakelen tussen muziek luisteren en telefoontjes opnemen. U blijft dus verbonden met wat u belangrijk vindt.

Kies uit 3 paar caps voor de perfecte pasvorm

Kies uit 3 paar caps voor de perfecte pasvorm

Caps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten (klein, middelgroot en groot) voor een perfecte pasvorm.

Ergonomische ovale geluidsbuis met passend en aangenaam ontwerp

De ovale vorm van de buis is ontworpen op basis van uitgebreid onderzoek naar het menselijk oor. De ergonomische vorm zorgt voor een optimale pasvorm en optimaal draagcomfort voor totaal muziekgenot.

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

9

Reviews & awards

3
2

20/05/2016

Sverige

Sverige

Geverifieerde koper

Nöjd

Jag är mycket nöjd med Philips TX1 hörlurar. Det är bortom mig förväntning.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TX1BK In-ear-hörlurar med mikrofon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TX1BK In-ear-hörlurar med mikrofon

19/08/2015

France

France

Très bons intra auriculaires

Après avoir testé de nombreux intras, celui ci sort du lot, par ses graves profondes, son ergonomie, son confort, et la qualité generale du produit. Le cable plat est un plus. Il manque cependant le reglage du volume au niveau du bouton, mais vu la qualité, on oublie ce petit manque.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TX1BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TX1BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro

27/03/2015

Sverige

Sverige

WOW!

Jag har under åren ägt många in earlurar av skiftande kvalitet, allt från budgetlurar för 150 kr till 900 kr. Dessa är utan tvekan de allra bästa jag har provat. Fick dom idag och kan å det varmaste rekommendera dom. Behövde inte ens ställa in equalizern utan det var perfekt och moget ljud från början. Riktigt bra jobbat, Philips!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TX1WT In-ear-hörlurar med mikrofon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TX1WT In-ear-hörlurar med mikrofon

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