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Niet meer leverbaar
TX1BK/00
Zwart
Met de ingebouwde microfoon kunt u eenvoudig schakelen tussen muziek luisteren en telefoontjes opnemen. U blijft dus verbonden met wat u belangrijk vindt.
Caps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten (klein, middelgroot en groot) voor een perfecte pasvorm.
De ovale vorm van de buis is ontworpen op basis van uitgebreid onderzoek naar het menselijk oor. De ergonomische vorm zorgt voor een optimale pasvorm en optimaal draagcomfort voor totaal muziekgenot.
3.7
van 5
9
Reviews & awards
Tek16
20/05/2016
Sverige
Geverifieerde koper
Nöjd
Jag är mycket nöjd med Philips TX1 hörlurar. Det är bortom mig förväntning.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TX1BK In-ear-hörlurar med mikrofon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TX1BK In-ear-hörlurar med mikrofon
Arnaudst44
19/08/2015
France
Très bons intra auriculaires
Après avoir testé de nombreux intras, celui ci sort du lot, par ses graves profondes, son ergonomie, son confort, et la qualité generale du produit. Le cable plat est un plus. Il manque cependant le reglage du volume au niveau du bouton, mais vu la qualité, on oublie ce petit manque.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TX1BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TX1BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro
ChrizDean
27/03/2015
Sverige
WOW!
Jag har under åren ägt många in earlurar av skiftande kvalitet, allt från budgetlurar för 150 kr till 900 kr. Dessa är utan tvekan de allra bästa jag har provat. Fick dom idag och kan å det varmaste rekommendera dom. Behövde inte ens ställa in equalizern utan det var perfekt och moget ljud från början. Riktigt bra jobbat, Philips!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TX1WT In-ear-hörlurar med mikrofon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TX1WT In-ear-hörlurar med mikrofon