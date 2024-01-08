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Niet meer leverbaar
TAW6505/10
Groter geluid in elke kamer
Deze krachtige draadloze luidspreker geeft u rijk geluid van 80 W – alleen, of als onderdeel van een opstelling voor meerdere kamers. U krijgt stereogeluid boordevol details, perfecte synchronisatie en eenvoudige bediening, of u nu verbinding maakt met uw TV of met andere luidsprekers.
Wi-Fi. Multiroom-audio
Compatibel met DTS Play-Fi
Aan te sluiten op spraakassistenten
Ingebouwde LED
Deze draadloze luidspreker is compatibel met DTS Play-Fi, zodat u eenvoudig kunt synchroniseren met andere Play-Fi-compatibele luidsprekers voor Multiroom-audio. Als uw soundBar Play-Fi Surround ondersteunt, kunt u deze luidspreker zelfs onderdeel maken van een echte Surround Sound-opstelling voor uw filmavond.
Twee woofers, twee passieve radiatoren en twee tweeters zorgen samen voor een kamervullend geluid met een krachtige bas en sprankelende hoge tonen. Wi-Fi-streaming geeft u een signaal van de allerhoogste kwaliteit en zorgt ervoor dat de audio perfect wordt gesynchroniseerd tussen luidsprekers of kamers.
Vraag apparaten met Alexa of een apparaat met Google Assistant om muziek af te spelen via de luidspreker. Zet het volume hoger voor een feestje. Zet het later op de avond weer lager. Hoor het laatste nieuws en meer. Allemaal volledig handsfree.
3.3
van 5
47
Reviews & awards
NicAi
08/01/2024
België
Mooi, degelijk en warm geluid.
De speaker past mooi in het interieur en de bouwkwaliteit is vrij degelijk. Het geluid is top maar niet instelbaar via een equalizer in de app. De integratie met Google Home toepassing werkt perfect. De "ambilight" leds vind ik persoonlijk kitsch en overbodig.
Voordelen
Mooi design, warm geluid, degelijk gebouwd.
Nadelen
Leds, gebrek aan equalizer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Datum gebruik 2023-12-08
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Datum gebruik 2023-12-08
Sjoerdito
19/05/2023
Nederland
Goed geluid en werkt perfect met iPhone en Spotify
Ideaal dat je Spotify aanzet en ook al gaat je internet uit of loop je naar een ander wifi signaal, hij blijft spelen. Storingsvrij. Boekje zat niet in de doos maar kan je online makkelijk vinden. Wel eerst update doen want die is nodig. Goed geluid en mooi de lichteffecten
Voordelen
Geluid, werkt perfect met iPhone, storingsvrij
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Datum gebruik 2023-04-19
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Datum gebruik 2023-04-19
Tricolores 1896
11/11/2022
Nederland
Het duurt even, maar dan heb je ook wat!
Ik heb er 2 gekocht, als aanvulling op mijn B97 Fidelio soundbar. Net als bij de B97 moet je eerst diverse updates downloaden en installeren. Dit duurt even, net als het koppelen en afstellen v.d. speakers met bv. Spotify. Maar het geluid is top en het Ambilight is leuke aanvulling!
Voordelen
Design, geluid, koppelmogelijkheden
Nadelen
Je moet je door de app worstelen. Philips Sound app is okay, de aanvullende PS app verwarrend
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Datum gebruik 2022-10-11
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Datum gebruik 2022-10-11