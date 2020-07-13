ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Altijd klaar om te vertrekken
  • Altijd klaar om te vertrekken
  • Altijd klaar om te vertrekken
  • Altijd klaar om te vertrekken
  • Altijd klaar om te vertrekken
  • Altijd klaar om te vertrekken
  • Altijd klaar om te vertrekken
  • Altijd klaar om te vertrekken
  • Altijd klaar om te vertrekken
  • Altijd klaar om te vertrekken
  • Altijd klaar om te vertrekken
  • Altijd klaar om te vertrekken
  • Altijd klaar om te vertrekken
  • Altijd klaar om te vertrekken

Niet meer leverbaar

2000 seriesVolledig draadloze in-ear-koptelefoon

TAT2205WT/00

3.6
| (32) Reviews & awards

Verkrijgbaar in

Blauw
Blauw
Rood
Rood
Wit
Wit
Zwart
Zwart
Altijd klaar om te vertrekken
Wat is er nou handiger dan volledig draadloze oordopjes met een oplaadetui dat in de broekzak van uw slim-fit jeans past? Deze spatwater- en zweetbestendige oordopjes bieden geweldig geluid en tot wel 12 uur afspeeltijd.
Bekijk alle voordelen

Altijd klaar om te vertrekken

  • Drivers van 6 mm/gesloten achterzijde

  • Bluetooth®

IPX4, zweet- en spatwaterbestendig

Het kleine oplaadetui is extreem handig Deze volledig draadloze koptelefoons zijn ook bestand tegen spatten vanuit elke richting. Ze kunnen prima tegen een beetje zweet en u hoeft zich ook geen zorgen te maken bij een regenbui.

Superklein oplaadetui voor maximaal 12 uur afspeeltijd

Ga op pad met meerdere oplaadbeurten op zak. U krijgt tot 4 uur afspeeltijd na één keer opladen, plus 8 uur extra vanuit een volledig opgeladen etui. Als u het apparaat eventjes 15 minuten oplaadt, krijgt u al 1 uur afspeeltijd. Het duurt 2 uur om het etui volledig op te laden via USB-C.

Stevige en comfortabele pasvorm

De neodymium-drivers van 6 mm zorgen voor geweldig geluid en het goedpassende, lichte ontwerp zorgt voor optimaal luistercomfort. De zachte, verwisselbare oordopkapjes bieden een comfortabele pasvorm in het oor.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.6

van 5

32

Reviews & awards

13/07/2020

België

België

Genieten van een goed geluid

Handig doosje gevuld met hele goed ear buds ! Eenvoudig in gebruiken en zeer comfortabel

Voordelen

Goed geluid

Nadelen

Onduidelijke gebruiksaanwijzing

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series TAT2205RD Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series TAT2205RD Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

04/07/2021

Nederland

Nederland

Geweldig Geluid

Goed geluid klein dus geen grote tas ofz nodig . Ben heel blij

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series TAT2205WT Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series TAT2205WT Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

08/05/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Kopfhörer

Sehr gute Kopfhörer passen super Audio ist top und Akku reich locker den ganzen tag

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.