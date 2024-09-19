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Niet meer leverbaar
Hoor duidelijk elk geluid
Elk geluid wordt perfect weergegeven. Deze volledig draadloze koptelefoon heeft 13mm-drivers voor een weelderig geluid met een punchy bas en een AI-microfoon voor heldere gesprekken. Met IPX4-bescherming tegen spatten en zweet en een oplaadetui in zakformaat voor 15 uur speeltijd.
Optimale gesprekskwaliteit
Drivers van 13 mm voor een punchy bas
Ergonomisch design voor comfort
IPX4, zweet- en waterbestendig
Hoor je geluid zoals het bedoeld is. Deze hoofdtelefoon maakt gebruik van speciaal ontworpen dynamische drivers van 13 mm voor een geweldige luisterervaring. Het grote vermogen van de drivers verbetert de dynamiek en de bas, zodat je geen enkele beat mist.
Hoe lang uw dag ook is, met deze hoofdtelefoon zit u altijd goed. U krijgt 5 uur afspeeltijd en 10 uur extra met het handige oplaadetui in zakformaat.
Laat geluiden van de wereld om u heen uw luisterervaring niet onderbreken. Deze koptelefoon is voorzien van een AI-microfoon die gebruikmaakt van een geavanceerd AI-algoritme om het geluid dat u niet wilt horen te filteren en een optimale gesprekskwaliteit te garanderen. Zo kunnen we elkaar altijd duidelijk horen.
4.1
van 5
7
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
ACHILLES 28
19/09/2024
Deutschland
Die Kopfhörer sind Hammer vom Klang
Jeden meiner Freunde und in meiner Familie würde ich dieses Produkt empfehlen.
Voordelen
Is perfekt für unterwegs
Nadelen
Keine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Datum gebruik 2024-08-19
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Datum gebruik 2024-08-19
Halstuch 87
27/04/2024
Deutschland
Geverifieerde koper
Das Gerät ist in der Anwendung gans einfach.
Ich war überracht wie einfach die Bedienung war.Der Preis war auch super günstig.
Voordelen
Lange Akku laufzeit.
Nadelen
Keine.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Datum gebruik 2023-03-27
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Datum gebruik 2023-03-27
Aerith
27/03/2024
Deutschland
Absolute Kaufempfehlung bin mit der Qualität sehr
Habe dieses Produkt sehr günstig im Angebot erworben und war wegen des Preises skeptisch gewesen, aber die Marke Philips hat mich eigentlich auch immer schnell positiv überrascht- so auch dieses Produkt. Ich bin begeistert und bereue den schnäppchenkauf auch nicht
Voordelen
Gute Klang Qualität, Sound super, angenehm zu tragen im Ohr
Nadelen
bisher ist mir nix negatives aufgefallen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Datum gebruik 2024-02-27
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Datum gebruik 2024-02-27
De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.