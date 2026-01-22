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  • Hoor je muziek overal zoals het hoort
  • Hoor je muziek overal zoals het hoort
  • Hoor je muziek overal zoals het hoort
  • Hoor je muziek overal zoals het hoort
  • Hoor je muziek overal zoals het hoort
  • Hoor je muziek overal zoals het hoort
  • Hoor je muziek overal zoals het hoort
  • Hoor je muziek overal zoals het hoort
  • Hoor je muziek overal zoals het hoort
  • Hoor je muziek overal zoals het hoort
  • Hoor je muziek overal zoals het hoort
  • Hoor je muziek overal zoals het hoort
  • Hoor je muziek overal zoals het hoort
  • Hoor je muziek overal zoals het hoort

Draadloze luidspreker

TAS1509BK/00

Hoor je muziek overal zoals het hoort

Neem je muziek overal mee naartoe met deze geweldige Bluetooth-luidspreker. Een passieve radiator levert een krachtige bas en dankzij de IPX7-classificatie kan de luidspreker probleemloos 30 minuten worden ondergedompeld. Bel handsfree, waar je ook bent.

Bekijk alle voordelen

Hoor je muziek overal zoals het hoort

  • Passieve radiator. Krachtige bas

  • Koppel twee luidsprekers voor stereogeluid

  • 5W RMS-uitgangsvermogen

  • IPX7-waterdicht

Passieve radiator voor een krachtige bas

Passieve radiator voor een krachtige bas

Deze geweldige kleine luidspreker levert een verrassend rijke en krachtige bas. Neem je muziek overal mee naartoe en hoor ze helder in de tuin, tijdens een wandeling of op het strand. Perfect om mee te nemen, wat je plannen ook zijn.

Koppel met een identieke luidspreker voor stereogeluid

Zin in een nog voller geluid? U kunt eenvoudig twee identieke luidsprekers met elkaar verbinden voor fantastisch stereogeluid. Luister naar uw muziek zoals die bedoeld is. Zelfs wanneer u onderweg bent, mist u geen beat of woord.

IPX7-waterdicht

IPX7-waterdicht

Deze briljante kleine luidspreker is overal klaar voor. Of u nu door de regen wordt overvallen, zich in het zweet werkt of zelfs van een boot springt, dankzij de IPX7-waterdichtheidsclassificatie kan de luidspreker probleemloos tot 30 minuten worden ondergedompeld.

Technische specificaties

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Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

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