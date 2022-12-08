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TAR8805/10
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Deze handige Philips-internetradio biedt u alles waar u van houdt dankzij internet, DAB+, FM-tuning, Spotify Connect-compatibiliteit en Bluetooth-streaming. U kunt ook uw mobiele telefoon opladen op de draadloze Qi-oplaadpad.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
met draadloze telefoonoplader
Boven op de radio bevindt zich een draadloos Qi-oplaadpad. Voor oudere telefoons is er een USB-oplaadpoort. Het digitale tijddisplay is groot en helder, en op het voorpaneel vindt u bedieningstoetsen.
Streamen vanaf Spotify? Deze Bluetooth-internetradio beschikt over Spotify Connect. Gebruik uw mobiele telefoon als afstandsbediening terwijl de radio het beste signaal van Spotify streamt, rechtstreeks vanaf de Spotify-servers. U kunt ook streamen van andere muziekdiensten via uw mobiele apparaat.
Met de sleeptimer valt u rustig in slaap terwijl uw favoriete radiozender op de achtergrond wordt afgespeeld. Met de dubbele alarmfunctie kunt u twee verschillende alarmen instellen. Perfect als u waarschijnlijk bij het eerste alarm wilt sluimeren.
3.5
van 5
61
Reviews & awards
carausios
08/12/2022
België
Geverifieerde koper
Tevreden
Uitermate tevreden: het toestel beantwoordt aan al onze verwachtingen
Voordelen
gebruiksgemak, zeer goede geluidskwaliteit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR8805 Internetradio
Datum gebruik 2021-11-08
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR8805 Internetradio
Datum gebruik 2021-11-08
gingerke
03/07/2021
België
Geverifieerde koper
heel tevreden
klein- handig - veel mogelijkheden - niet duur - goede geluidskwaliteit
Voordelen
geluid - bediening
Nadelen
-
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR8805 Internetradio
Datum gebruik 2021-03-03
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR8805 Internetradio
Datum gebruik 2021-03-03
Vedrus
10/02/2021
België
Geverifieerde koper
Internetradio
Geluidskwaliteit en gebruiksgemak van deze veelzijdige radio is zeer goed;prijs/kwaliteit +++
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR8805 Internetradio
Datum gebruik 2020-01-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR8805 Internetradio
Datum gebruik 2020-01-10