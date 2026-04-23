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TAR3306/12
Altijd duidelijk. Altijd op tijd.
Word wakker met uw favoriete radiozender of een alarmtoon met deze slanke FM-wekkerradio. Het volume neemt geleidelijk toe om u rustig aan de dag te laten beginnen, en met de sleeptimer kunt u 's avonds bij de radio in slaap vallen. Dankzij het grote display kunt u de tijd gemakkelijk aflezen.
Groot, helder display
Digitale FM-afstemming
Dubbel alarm
Met deze FM-klokradio ziet u in één oogopslag hoe laat het is. Dankzij de grote cijfers is het display vanuit elke hoek goed zichtbaar en u kunt de helderheid ervan zelfs afstellen op het licht in uw kamer. Bovendien kunt u uw wekker, volume en tuner eenvoudig instellen.
U kunt met de dubbele alarmfunctie twee wekkers instellen die u wakker maken met een alarmtoon of de radio. Perfect voor als u zich graag nog even omdraait of wanneer uw partner eerder dan u moet opstaan.
Val rustig in slaap bij het geluid van uw favoriete radiozender. U kunt de sleeptimer tot wel twee uur lang uw radiozender naar keuze laten spelen. Nadat de ingestelde tijd is verstreken, schakelt de radio automatisch uit.
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3.2
van 5
64
Reviews & awards
Goodfriend
23/04/2026
België
Geverifieerde koper
Philips klokradio
Wij waren eerst gaan kijken bij Mediamarkt voor een nieuwe klokradio, maar helaas hadden ze dit type niet in voorraad, enkel een demonstratiemodel. Dus zijn we op zoek gegaan op internet en daar hebben we hetzelfde toestel gevonden en sanderendaags geleverd. Heel tevreden met de aankoop. Werkt perfect zoals uitgelegd in de handleiding. Het was wel even uitzoeken om de juiste manier van instellen te vinden. Maar alles goed gelukt. Zeer goede prijs/kwaliteit.
Deze review is gemaakt voor TAR3306 Klokradio
Datum gebruik 2026-02-16
Deze review is gemaakt voor TAR3306 Klokradio
Datum gebruik 2026-02-16
Mens
10/11/2021
Nederland
perfect
Eenvoudige aansluiting. Wekkerradio werkt prima. Mooi grote cijfers. Prima instelbare verlichting display
Voordelen
Compleet en eenvoudig
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR3306 Klokradio
Datum gebruik 2020-10-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR3306 Klokradio
Datum gebruik 2020-10-10
freddynet56
17/02/2025
Deutschland
Guter Radiowecker
Finde den Radiowecker für meine Bedürfnisse prima. Großes gut lesbares LED Display, zwei Weckzeiten, empfangsstarker UKW Radio auch mit eingewickelt Wurfantenne, 20 Speicherplätze. Die niedrigste Helligkeitseinstellung ist bei Dunkelheit noch gut zu lesen. Audiolautstärke ist nicht arg laut, höre auch ohne Hörgerät de. Ton noch ausreichen, Der reine Wegton ist noch etwas lauter als mit Radio, sowie die langsame Erhöhung des Tones ist angenehm. Bin voll zufrieden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR3306 Radiowecker
Datum gebruik 2025-01-17
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR3306 Radiowecker
Datum gebruik 2025-01-17