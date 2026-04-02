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TAR2509/10
De klassieke metgezel
Dol op radio? Van de keuken tot de garage en de tuin: met deze draagbare analoge FM/AM-radio blijft u naar uw favoriete zenders luisteren. Hij klinkt geweldig, werkt op netstroom of batterijen en heeft een handige ledindicator, zodat u weet wanneer hij perfect is afgestemd.
FM/AM
Analoge afstemming
Netstroom of batterijen
Dankzij de analoge afstemming vindt u eenvoudig uw favoriete zenders op deze draagbare FM/AM-radio. Draai gewoon aan het afstemwiel aan de zijkant van de radio. Het grote, heldere venster toont op welke frequentie u hebt afgestemd. Een ledlampje gaat branden wanneer het signaal sterk is.
Haal het beste uit uw muziek met de Muziekmodus. Schakel over naar de Nieuwsmodus wanneer u naar het nieuws, uw favoriete radiofeuilleton of panelprogramma luistert. Waar u ook van houdt, een luidspreker van 3.5" zorgt voor een goed en helder geluid.
U hoeft nooit naar de volumeknop van deze radio te zoeken! Naast de grote volumeknop heeft de radio bovenaan schakelaars om tussen FM/AM-signalen en geluidsmodi te wisselen. U vindt er ook een hoofdtelefoonaansluiting om ongestoord te luisteren.
4.0
van 5
4
Reviews & awards
Ripalda.
02/04/2026
España
Geverifieerde koper
Estupendo sonidoy captación de emisoras.
Magnífico sonido y diseño. La recomiendo para las personas que tengan radios en diversos sitios de la casa.
Deze review is gemaakt voor TAR2509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2025-03-02
Deze review is gemaakt voor TAR2509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2025-03-02
JMPNP
26/02/2026
Portugal
Geverifieerde koper
Uma boa compra
Considero que foi uma boa compra e o rádio tem som agradável.
Deze review is gemaakt voor TAR2509 Rádio portátil FM/AM
Date of Use 2025-01-26
Deze review is gemaakt voor TAR2509 Rádio portátil FM/AM
Date of Use 2025-01-26
Radio lyssnarn
24/12/2024
Sverige
En radio från den gamla tiden
Alla bör ha en bra enkel radio med batteri drift ifall det råder någon form av elbrist
Voordelen
Enkel , batteri driven , fördel vid långvariga elavbrott
Nadelen
Inga eftersom man får det man betalar för
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR2509 Bärbar FM/AM-radio
Date of Use 2024-11-24
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR2509 Bärbar FM/AM-radio
Date of Use 2024-11-24