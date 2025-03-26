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Alles in één
Met internetradio, Spotify Connect, Bluetooth en een cd-speler kan dit compacte alles-in-één microsysteem alles afspelen. U kunt ook andere bronnen aansluiten via audio-in of USB. Geniet van rijker geluid uit een systeem dat in vrijwel elke kamer past.
Internetradio, DAB+
Bluetooth, Spotify Connect
USB/MP3-CD
50 W
Van klassieke muziek tot de nieuwste podcasts. U kunt Spotify in de beste kwaliteit via Wi-Fi streamen met Spotify Connect. U kunt ook afspeellijsten en meer streamen via Bluetooth, CD's afspelen of verbinding maken met andere bronnen via de audio-ingang of USB.
Internetradio biedt u toegang tot duizenden wereldwijde zenders die elk denkbaar programma uitzenden. De digitale tuner biedt kristalheldere ontvangst en u kunt voorkeuzezenders instellen voor uw favoriete internet-, DAB+- of FM-zenders.
Er zijn twee luidsprekers in de kast van dit alles-in-één microsysteem ingebouwd. De drivers met volledig bereik en de basreflexpoorten zorgen voor een helder geluid en een goede bas. Het maximale uitgangsvermogen van 50 W is perfect voor keukens, kantoren en kleinere leefruimten.
3.9
van 5
98
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
Grote 47
26/03/2025
België
Geverifieerde koper
Het onmisbaar toestel in mijn living!
Dit is een mooi toestel en simpel te installeren. Met de app op gsm of tablet simpelweg te besturen. Ook voldoende volume en zeer mooie klank. Ontvangt zeer goed internetradio met een oneindige keuze van radio zenders. Ook veel andere mogendheden Dab, CD, USB, BLUETOOTH ,Spotify , Audio in, Fm radio, en Nederlandse handleiding. Zeker zijn aankoop prijs waard.
Voordelen
Zeer tevreden over dit Philips toestel.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM6805 Micromuzieksysteem
Datum gebruik 2024-11-26
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM6805 Micromuzieksysteem
Datum gebruik 2024-11-26
21/02/2024
België
Geverifieerde koper
Gemakkelijk in gebruik na installatie
Na afdrukken volledige gebruiksaanwijzing, gemakkelijke installatie na doorlopen gebruiksaanwijzing.
Voordelen
Geweldig geluid
Nadelen
DAB Antenne is wat simpel en scherm mocht iets groter
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM6805 Micromuzieksysteem
Datum gebruik 2023-01-21
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM6805 Micromuzieksysteem
Datum gebruik 2023-01-21
Frans van Antwerpen
09/01/2024
België
Geverifieerde koper
Zeer goed toestel
Zeer goed toestel, mooie klank, gemakkelijke installatie en bediening
Voordelen
gemakkelijke bediening, mooie klank, goede ontvangst
Nadelen
geen
Deze review is gemaakt voor TAM6805 Micromuzieksysteem
Datum gebruik 2022-12-09
Deze review is gemaakt voor TAM6805 Micromuzieksysteem
Datum gebruik 2022-12-09