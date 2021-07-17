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Niet meer leverbaar

Internetradio

TAM2805/10

3.6

| (26) Reviews & awards

Superslank. Boordevol functies.

Ook in een kleine ruimte kunt u van groots entertainment genieten. Dit slanke microsysteem met wandmontage biedt internetradio, DAB+, Spotify Connect-compatibiliteit en Bluetooth-streaming. U kunt zelfs uw CD-speler of platenspeler aansluiten.

Bekijk alle voordelen

Superslank. Boordevol functies.

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Eén klein systeem voor al uw muziek

Wilt u graag iets beluisteren? Met dit microsysteem beschikt u over kraakvrije digitale of internetradio van duizenden zenders uit de hele wereld. U kunt muziek, podcasts en meer streamen via Bluetooth. De audio-ingang is geschikt voor bekabelde bronnen.

Perfect voor kleinere ruimten

U kunt dit slanke microsysteem op de meegeleverde voet laten staan of de voet verwijderen om het apparaat rechtstreeks aan de muur te bevestigen. Twee full-range drivers zorgen voor helder stereogeluid.

Eenvoudig streamen. Episch luisteren

Wilt u streamen vanaf Spotify? Deze Bluetooth-internetradio beschikt over Spotify Connect. Gebruik uw mobiele telefoon als afstandsbediening terwijl de radio het beste signaal van Spotify streamt, rechtstreeks vanaf de Spotify-servers. Twee full-range drivers leveren helder stereogeluid.

Technische specificaties

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Recensies

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3.6

van 5

26

Reviews & awards

3

17/07/2021

België

België

Dab en internet radio

Snelle installatie zeer eenvoudige interface radio speelt heel zuiver zonder storing aanrader.

Voordelen

Eenvoudig en snelle installatie

Nadelen

Internet radio moet goeie WiFi hebben anders durft hij wel eens uitvallen maar dab werkt zeer goed zonder uit te vallen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAM2805 Internetradio

Datum gebruik 2021-06-17

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAM2805 Internetradio

Datum gebruik 2021-06-17

05/03/2021

België

België

M2805

Direct online en functioneel. Geen geneuzel met rare menu's en dergelijke. Als je eenmaal je zenders hebt gekozen, kun je jaren genieten van dit apparaat.

Voordelen

Eenvoud, massa's functies

Nadelen

Manual is kort. Fast start werkt echter en is duidelijk.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAM2805 Internetradio

Datum gebruik 2021-02-05

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAM2805 Internetradio

Datum gebruik 2021-02-05

24/09/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima DAB+ radio & BT streamer

De TAM2805 lijkt qua model op de MCi298, die ik al vele jaren met genoegen gebruik. Het gaat mij bij de TAM2805 vooral om de (ten opzichte de MCi298) 'aanvullende' functies DAB+ en BT-stream. Gemakkelijke installatie en wand-ophanging. Alles werkt naar behoren. Duidelijke handleiding. Uitstekende geluidskwaliteit.

Voordelen

Gemakkelijke bediening. Wandophanging. Geluidskwaliteit

Nadelen

nog niet gevonden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAM2805 Internetradio

Datum gebruik 2020-08-24

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAM2805 Internetradio

Datum gebruik 2020-08-24

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