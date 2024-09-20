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6000 seriesDraadloze koptelefoon voor over het oor

TAH6509BK/00

3.7

| (12) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Laat u meeslepen

Of u nu werkt of van uw vrije tijd geniet, met deze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking vliegen uw dagen voorbij! Dankzij de adaptieve ruisonderdrukking en de comfortabele pasvorm over het oor wordt u geen seconde afgeleid. Geniet van rijk, gedetailleerd geluid en een lagevertragingsinstelling voor games en films.

Bekijk alle voordelen

Laat u meeslepen

  • Noise Canceling Pro (Ruisonderdrukking)

  • Pasvorm over het oor

  • Natuurlijk geluid. Dynamische bas

  • Tot 70 uur afspeeltijd

Ga overal in op met Noise Canceling Pro

Ga overal in op met Noise Canceling Pro

Adaptieve ruisonderdrukking reageert snel op uw omgeving om externe ruis,inclusief wind,in realtime te onderdrukken. Als u wilt horen wat er om u heen gebeurt,kunt u op een oordopje tikken om de Bewustzijnsmodus te activeren en geluiden van buiten binnen te laten. Met Bewustzijnsmodus voert u een gesprek zonder uw koptelefoon af te zetten.

Licht,comfortabel,opvouwbaar—en stijlvol!

Licht,comfortabel,opvouwbaar—en stijlvol!

De ronde oorschelpbevestiging en het slanke model geven deze over-ear koptelefoon een opvallende stijl. De oorschelpen met memoryfoam bieden ook bij lange luistersessies optimaal comfort en kunnen plat worden gevouwen en naar binnen worden gedraaid,zodat u ze eenvoudig in een zak of tas opbergt.

Geweldig geluid,zelfs bij een laag volume,met dynamische bas

Geweldig geluid,zelfs bij een laag volume,met dynamische bas

Geniet van rijk geluid uit de 40mm-drivers en goede passieve geluidsisolatie dankzij de over-ear pasvorm. Als u optimaal wilt genieten van uw favoriete baslijnen zonder het volume te verhogen,activeert u gewoon Dynamic Bass via de multifunctionele knop of de Philips Headphones-app.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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3.7

van 5

12

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

20/09/2024

Deutschland

Deutschland

"Top Kopfhörer

Diese kabellosen Kopfhörer mit Noise Cancelling sind ein echter Volltreffer! Das Adaptive Noise Cancelling funktioniert hervorragend und sorgt dafür, dass man sich vollkommen auf Spiele, Filme oder die Arbeit konzentrieren kann, ohne von der Außenwelt abgelenkt zu werden. Der bequeme Over-Ear-Sitz macht auch lange Nutzungssessions angenehm, ohne dass es drückt oder unbequem wird. Was den Klang betrifft, bin ich wirklich beeindruckt. Der Sound ist satt, detailreich und liefert eine großartige Qualität sowohl bei Spielen als auch beim Filmschauen. Besonders begeistert mich die geringe Verzögerung, die sich gerade beim Gaming bemerkbar macht – nichts stört den Spielfluss. Alles in allem bin ich voll und ganz überzeugt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach unschlagbar! Wer auf der Suche nach hochwertigen, komfortablen und leistungsstarken Kopfhörern ist, wird hier definitiv fündig. Absolut empfehlenswert!

Voordelen

Leicht und lange akkuzeit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Datum gebruik 2023-08-20

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Datum gebruik 2023-08-20

14/09/2024

Deutschland

Deutschland

Top-Klang zum kleinen Preis

Der Klang und die Geräuschunterdrückung sind gut. Die Kopfhörer sind super bequem und leicht, ich kann sie stundenlang tragen, ohne dass ich mich unwohl fühle, was perfekt ist, denn früher habe ich immer Kopfhörer benutzt, die über die Ohren gehen, und das tat immer weh. Auch die Akkulaufzeit ist beeindruckend, sie hält fast eine Woche, ohne dass ich sie aufladen muss. Die Qualität ist gut und sehr widerstandsfähig. Der Nachteil, den ich bemerkt habe, wenn man sagen kann, was ich nicht getragen habe, sind die Knöpfe, die ich sehr zerbrechlich finde, abgesehen davon. Alles kombinieren Die Kopfhörer sind ein Kauf, mit dem ich sehr zufrieden bin, wenn man die Qualität und den Preis des Produkts bedenkt. Der Klang ist ausgezeichnet, die Geräuschunterdrückung funktioniert sehr gut und auch der Tragekomfort ist perfekt. Ich kann sie sehr empfehlen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Datum gebruik 2024-08-14

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Datum gebruik 2024-08-14

29/08/2024

Deutschland

Deutschland

Guter Klang

Die Kopfhörer haben einen sehr angenehmen Sitz auf dem Kopf. Die Polsterung über den Ohren ist auch recht angenehm. Allerdings schwitzt man dadurch auch, somit ist eine Reinigung mit einem feuchten Tuch notwendig. Das koppeln mit dem Handy war denkbar einfach und somit konnte das abspielen von Musik Sofort starten. Der Klang ist sehr gut und das Noice Cancelling ganz hervorragend. Ich als In-Ear Nutzer bin sehr begeistert von diesen Over-Ear

Voordelen

Guter Klang

Nadelen

Schwitzen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Datum gebruik 2024-07-29

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Datum gebruik 2024-07-29

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