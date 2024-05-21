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Niet meer leverbaar
TAH5205WT/00
40 mm drivers/gesloten achterkant
Lichtgewicht
Compact opvouwbaar
Tot 29 uur afspeeltijd
Deze over-ear-koptelefoon heeft krachtige akoestische neodymium-drivers van 40 mm die helder geluid en een rijke bas bieden. Als u nog meer bas wilt, drukt u gewoon op de Bass Boost-knop. U voelt direct het verschil.
U krijgt tot 29 uur afspeeltijd na 2 uur opladen via USB-C. Als de batterij bijna leeg is, kunt u eventjes 15 minuten opladen voor nog eens 4 uur muziekplezier. Met de uitneembare kabel kunt u deze koptelefoon ook bekabel gebruiken.
Deze on-ear-koptelefoon is verkrijgbaar in stijlvolle matte kleurpatronen en heeft een gewatteerde hoofdband die zo licht is dat u hem nauwelijks voelt. Op de zachte oorschelpen staat duidelijk aangegeven welke voor het linker- en welke voor het rechteroor bestemd is. Ook kunt u de hoek aanpassen totdat ze precies goed aanvoelen.
2.4
van 5
29
Reviews & awards
Mahmoud B
21/05/2024
Nederland
Philips-medewerker
Geverifieerde koper
geweldige product en mooie ziet uit
[Employee of philipsglobal] mijn docther heeft toevreden van het product. er is heel makelijk te gebrohen.
Voordelen
handig & goed quality
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH5205WT Draadloze hoofdtelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH5205WT Draadloze hoofdtelefoon
Oksi_G
26/09/2024
Deutschland
Super Sound und mega bequem!
Ich habe mir die Philips 5000 Series Headphones geholt, und die sind einfach nur genial! Der Sound ist echt der Hammer, klar und mit richtig gutem Bass. Egal ob Musik, Podcast oder Telefonate – die Qualität überzeugt auf ganzer Linie. Und das Beste: Die Kopfhörer sind ultrabequem. Selbst nach Stunden merkt man kaum, dass man sie aufhat. Die Polster sind so weich, dass es fast schon luxuriös ist. Zudem ist das Design minimalistisch und stylisch – passt perfekt zu meinem Setup. Klare Kaufempfehlung für alle, die auf Komfort und guten Klang Wert legen!
Voordelen
Lange Akkulaufzeit und Guter Klang
Nadelen
Keine aktive Geräuschunterdrückung
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH5205WT Kabellose Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH5205WT Kabellose Kopfhörer
Mammai
15/02/2024
Danmark
Geverifieerde koper
Letvægts komfortable høretelefoner
Med lang batterilevetid, super godt køb, lette og komfortable, bruges dagligt i flere timer uden gener
Voordelen
letvægt, komfort, batterilevetid
Nadelen
-
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner
Beschikbaarheid van functies kan variëren afhankelijk van compatibiliteit met mobiele telefoons.
De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.