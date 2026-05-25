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DVD-speler

TAEP200/12

3.2

| (70) Reviews & awards

Verkrijgbaar in

Wit
Wit
Zwart
Zwart

DVD en USB – van alle markten thuis

Uw droomspeler met een onberispelijke, levensechte beeldkwaliteit en de mogelijkheid om bijna elk soort disc af te spelen! Met deze Philips DVD-speler TAEP200 geniet u nog intenser van films en muziek.

Bekijk alle voordelen

DVD en USB – van alle markten thuis

  • USB 2.0

12-bits/108-MHz videoverwerking voor scherpe en natuurlijke afbeeldingen

12-bits/108-MHz videoverwerking voor scherpe en natuurlijke afbeeldingen

12-bits Video DAC is een superieure digitaal-naar-analoog converter die elk detail van de authentieke beeldkwaliteit behoudt. De converter geeft subtiele schaduwen en vloeiendere kleurgradaties weer, zodat het beeld levendiger en natuurlijker wordt. De beperkingen van de traditionele 10-bits DAC worden met name duidelijk wanneer grote schermen en projectors worden gebruikt.

Geschikt voor CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Geschikt voor CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Geeft vrijwel elk gewenst discformaat weer: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW of DVD+R DL. Speel al uw discs af op één apparaat en ervaar ongeëvenaarde flexibiliteit en afspeelgemak.

Aanpassing aan het scherm voor keer op keer een optimale weergave

Aanpassing aan het scherm voor keer op keer een optimale weergave

Wat u ook kijkt en op welke TV dan ook, met de functie voor aanpassing aan het scherm wordt het hele scherm gevuld met het beeld. Geen vervelende zwarte balken meer boven en onder het beeld, zonder dat u dit zelf hoeft aan te passen. Druk op de knop voor aanpassing aan het scherm, kies het formaat en bekijk uw film op volledig scherm.

Technische specificaties

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Recensies

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3.2

van 5

70

Reviews & awards

25/05/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Wij zijn heel tevreden met de nieuwe DVD-speler.

Prachtig mooie DVD-speler goed van formaat en prima van kwaliteit/prijs verhouding en past mooi bij het micro music systeem M4505 van Philips.

Voordelen

Strak en modern model + prima kwaliteit

Nadelen

Kan ik niet benoemen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAEP200 DVD-speler

Datum gebruik 2026-04-20

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAEP200 DVD-speler

Datum gebruik 2026-04-20

04/08/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Uitstekende no-nonsense dvdspeler.

Uitstekende no-nonsense dvdspeler, lekker compact, een zeer goed huwelijk met onze Philips TV, handige afstandsbediening voor de belangrijkste functies. Erg blij mee, aanrader. Last but not least, fantastische prijskwaliteit verhouding voor deze betaalbare speler.

Voordelen

Lekker compact, duidelijk menu, prijs.

Nadelen

Geen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAEP200 DVD-speler

Datum gebruik 2024-04-04

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAEP200 DVD-speler

Datum gebruik 2024-04-04

16/02/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Heel goed

Omdat het een Philips is en heel goed werkt en betaalbaar

Voordelen

10

Nadelen

0

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAEP200 DVD-speler

Datum gebruik 2023-01-16

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAEP200 DVD-speler

Datum gebruik 2023-01-16

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Voorwaarden

  1. De termen HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI bedrijfsstijl en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.