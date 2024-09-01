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Dynamische bas
Krachtige 10mm-drivers voor dynamische bas en helder geluid. Geïntegreerde microfoon en knop voor opnemen in het snoer voor prettige telefoongesprekken.
USB-C-stekker
Drivers van 10 mm
In-ear met gesloten achterkant
4.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Vtt18
01/09/2024
France
Très bon rapport qualité prix
Je suis très satisfait de l'achat de ce produit chez Action pour 5,99 euros. Une très bonne qualité son, toujours présente chez Philips. De bonne basses, et un son qui reste clair meme dans les aigus!
Voordelen
Confort, bonne tenue dans les oreilles, son riche.
Nadelen
Design un peu simple et vieillot.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires
Datum gebruik 2024-08-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires
Datum gebruik 2024-08-01