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Bekabelde in-ear-koptelefoon

TAE2146BK/00

4

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Dynamische bas

Krachtige 10mm-drivers voor dynamische bas en helder geluid. Geïntegreerde microfoon en knop voor opnemen in het snoer voor prettige telefoongesprekken.

Bekijk alle voordelen

Muziek en spraak afspelen

Dynamische bas

  • USB-C-stekker

  • Drivers van 10 mm

  • In-ear met gesloten achterkant

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

01/09/2024

France

France

Très bon rapport qualité prix

Je suis très satisfait de l'achat de ce produit chez Action pour 5,99 euros. Une très bonne qualité son, toujours présente chez Philips. De bonne basses, et un son qui reste clair meme dans les aigus!

Voordelen

Confort, bonne tenue dans les oreilles, son riche.

Nadelen

Design un peu simple et vieillot.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

Datum gebruik 2024-08-01

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

Datum gebruik 2024-08-01

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