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Niet meer leverbaar

Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

TABH305BK/00

4.3

| (3) Reviews & awards

Stevige, krachtige bas. Geen afleidingen.

Geniet van uw muziek met een sterke, stevige bas. Vermijd afleiding met actieve ruisonderdrukking (ANC). Bij deze draadloze on-ear-koptelefoon gaat het om de beats waar u van houdt. Eén keer opladen en u kunt tot 15 uur muziek afspelen, zelfs als ANC ingeschakeld is.

Bekijk alle voordelen

Stevige, krachtige bas. Geen afleidingen.

  • 32 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor op het oor

  • Zachte oorkussens

  • Volledig opvouwbaar

Vijftien uur afspeeltijd met actieve ruisonderdrukking (ANC) ingeschakeld

Actieve ruisonderdrukking (ANC) zorgt ervoor dat het gedender van de trein de beat niet overstemt. Behoefte aan stilte? Schakel eenvoudigweg ANC in zonder muziek af te spelen. De afspeeltijd is tot vijftien uur met ANC aan en tot achttien uur met ANC uit. De oplaadtijd is slechts twee uur via USB.

Diepe bas, akoestische drivers van 32 mm van neodymium

Neem de dansvloer met u mee. De akoestische neodymium-drivers van 32 mm zorgen voor een helder geluid en een diepe bas.

Hij weegt slechts 145,5 g. Een licht gevoel. Een intense ervaring

Met deze draadloze on-ear-hoofdtelefoon van slechts 145,5 g geniet u comfortabel van muziek. De hoofdband is eenvoudig verstelbaar en zo licht dat u hem nauwelijks voelt. De oorschelpen zijn zacht en kunnen worden gedraaid tot ze precies goed zitten.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

3

Reviews & awards

4
2
1

09/03/2022

France

France

Geverifieerde koper

C'est le produit qu'il me fallait et qui me convie

Je cherchais un casque connectable en wifi pour que ma tablette puisse se recharger en écoutant de la musique, impossible avec des écouteurs à fil.

Voordelen

Assez facile d'utilisation une fois les procédures réussies.

Nadelen

Produit apparemment en fin de série. Les prix commencent à baisser.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil

Datum gebruik 2021-02-09

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil

Datum gebruik 2021-02-09

08/04/2020

España

España

encantado

había leído que estos auriculares tienen buenos graves, y me he quedado sorprendido con la buena calidad de los mismos. es lo que mas echo de menos cuando estoy con los cascos pequeños haciendo deporte, una buena potencia de graves. y por el precio que tienen, la verdad que se nota.

Voordelen

relación calidad precio

Nadelen

autonomía un poco corta

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido

Datum gebruik 2019-03-08

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido

Datum gebruik 2019-03-08

23/08/2020

Nederland

Nederland

Geluid super maar connectivity niet

Geluid super, zoals ik gewend ben. Maar de headset is niet te connecten met iets anders dan een telefoon

Voordelen

geluid

Nadelen

connectivity

Deze review is gemaakt voor TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

Datum gebruik 2019-07-23

Deze review is gemaakt voor TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

Datum gebruik 2019-07-23

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