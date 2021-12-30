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Niet meer leverbaar

SoundBar 2.1 met draadloze subwoofer

TAB8405/10

3.9

| (34) Reviews & awards

Geluid zoals op de eerste rij

Meeslepender geluid bij alle films, sportevenementen en afspeellijsten. Deze slanke SoundBar met draadloze subwoofer en Dolby Atmos zorgt voor een betere bas en helderdere stemmen. Bovendien is hij eenvoudig in een multiroom opstelling in te passen.

Bekijk alle voordelen

Geluid zoals op de eerste rij

  • Draadloze subwoofer max. 240 W

  • Dolby Atmos®

  • Compatibel met DTS Play-Fi

  • Aan te sluiten op spraakassistenten

Slimme SoundBar. Bioscoopgeluid

Slimme SoundBar. Bioscoopgeluid

Deze SoundBar geeft alles wat u kijkt en elk nummer dat uleuk vindt een nieuwe geluidsdimensie. 2.1-kanalen zorgen voor rijkere soundtracks, overdonderende effecten en heldere stemmen. De draadloze subwoofer maakt elke explosie en elke beat intenser.

Dolby Atmos. Verhoog de spanning

Dolby Atmos. Verhoog de spanning

Geef elke scène meer impact, waar u ook naar kijkt. Deze met Dolby Atmos compatibele SoundBar reproduceert diepte en hoogte, waardoor een virtuele, driedimensionale Surround Sound ontstaat die boven u en om u heen beweegt.

Stadion EQ-modus. Alsof u erbij bent

Ervaar de opwinding van livesport in uw eigen woonkamer. In de Stadion EQ-modus wordt u ondergedompeld in omgevingsgeluid, net alsof u in het stadion zit. Geniet van elk cruciaal moment met glashelder commentaar.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

34

Reviews & awards

30/12/2021

Nederland

Nederland

Voldoet prima

Heb de soundbar gekocht omdat ik de Bowers & Wilkins op mijn nieuwe Philips TV (65pus9435) niet voldoende vond tijdens het radio luisteren. Ik gebruik de TV ook als radio met het scherm uit. Bij flink volume was het geluid wel goed maar als de radio wat zachter stond vond ik het onvoldoende, vooral qua bass. De Philips Finte Tune app is waardeloos. Werkte 1 dag en is nu niet meer te koppelen met de soundbar. Ik gebruik 'm niet maar het is veel voorkomende klacht zo valt in de playstore te lezen. Geluid van de soundbar is ruim voldoende. Let r wel op dat je een HDMI 2.0 of hogere kabel hebt voor Atmos anders geeft de TV dit niet door. Nu alleen nog wat achter speakers om het compleet te maken. Zit te denken over de philips TAW 6205 alhoewel je daar de meest uiteenlopende verhalen over leest. De één is lyrisch, de andere krijgt het niet geïnstalleerd en stuurt het terug. Nog even wat uitzoeken dus.

Voordelen

geluid, prijs, uiterlijk

Nadelen

software bug Philips Fine Tune

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAB8505 SoundBar 2.1 met draadloze subwoofer

Datum gebruik 2021-11-30

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAB8505 SoundBar 2.1 met draadloze subwoofer

Datum gebruik 2021-11-30

18/10/2021

Nederland

Nederland

Goed geluid

Lekker geluid en goed uit te breiden met de surround speakers. Helaas is de fine tune app nog steeds waardeloos

Voordelen

goed geluid, atmos, diepe bas

Nadelen

app, prijs voor uitbreiding met compatible speakers, bas tijdens atmos content

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAB8405 SoundBar 2.1 met draadloze subwoofer

Datum gebruik 2021-09-18

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAB8405 SoundBar 2.1 met draadloze subwoofer

Datum gebruik 2021-09-18

11/05/2021

United Kingdom

United Kingdom

An excellent all-round soundbar.

This is a fantastic soundbar which sounds superb out of the box. I had seen people complaining the display on the front is too bright, it can be turned down (or off completely) in the soundbar settings.

Voordelen

Sound, ascetics.

Nadelen

None yet.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer

Datum gebruik 2021-04-11

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer

Datum gebruik 2021-04-11

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