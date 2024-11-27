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TAB5309/10
Beter, dieper geluid voor al je entertainment
Breng films en meer tot leven met deze krachtige soundbar en draadloze subwoofer. Explosies zullen dreunen. Muziek zal weerklinken. Games worden nog epischer. Geavanceerde audiotechnologie creëert een meeslepende geluidservaring, ongeacht waar u naar kijkt.
2.1-kanaals, draadloze subwoofer
240 W max. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
2.1 kanalen en meeslepende audiotechnologie tillen je geluid naar een hoger niveau, terwijl de compacte draadloze subwoofer effecten en muziek extra kracht geeft. Met vier EQ-modi kies je een geluidsstijl die past bij wat je kijkt—en stemmen klinken in elke modus helderder als je Dialoogverbetering activeert.
Compatibiliteit met DTS Virtual:X transformeert het geluid van uw TV en biedt u een virtuele 3D-geluidservaring, ongeacht wat er op het scherm wordt weergegeven! U hebt geen extra luidsprekers nodig en het werkt in elke kamer: schakel het hem in via de afstandsbediening van de soundbar of de Philips Home Entertainment-app.
Geniet op de voorste rij van alle drama's die u bekijkt en speelt. Deze met Dolby Digital Plus compatibele soundbar biedt u een surround-soundervaring zonder dat u extra luidsprekers nodig hebt. U zult het verschil horen en voelen.
2.4
van 5
8
Reviews & awards
Kino Man
27/11/2024
Deutschland
Top Prokukt
Für meine Zwecke und Raumgröße völlig ausreichend zweit Wohnzimmer mit 12 QM
Voordelen
Klein mit ordentlich Sound für die Preisklasse
Nadelen
Einige Sound Codec fehlen Bsp Dolby Atmos wird aber durch DTS Virtual X ausgeglichen was als 3D option völlig ausreichend ist.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer
Datum gebruik 2024-10-27
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer
Datum gebruik 2024-10-27
Hubalpine
31/10/2024
France
Très bon produit
Produit correspondant à ma recherche,simple à installer, qualité de l'écoute suffisante pour mon utilisation, je le recommande.
Voordelen
Peu encombrant
Nadelen
Pas d'affichage pour les réglages d'écoute.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil
Datum gebruik 2024-09-30
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil
Datum gebruik 2024-09-30
25/03/2026
España
Rectifico mi opinión
Hola. Quiero rectificar la mala calificación y reseña que hice de esta barra de sonido hace cuatro meses. Si bien en un principio me dejó totalmente insatisfecho con el rendimiento conectada por hdmi a la televisión Philips, la emparejé vía bluetooth con una tablet y una aplicación de música, con un buen repertorio de ecualización... Cuál es mi sorpresa que funciona mucho mucho mucho mejor. En subwoofer da buenos graves y la barra rinde buen sonido... Lo que quiere decir que no es problema de la barra de sonido sino de la baja ecualización que posee el televisor , además hay canales que emiten mejor sonido que otros. La televisión Philips debería de tener más opciones de variar la ecualización. Sin más ,me despido, buenos días.
Voordelen
Precio asequible y buena construcción
Nadelen
Poca ecualización de sonido
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico
Datum gebruik 2025-11-25
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico
Datum gebruik 2025-11-25