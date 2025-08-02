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Niet meer leverbaar
Veilig hardlopen, veilig rijden
Ga voor een nieuwe manier van luisteren tijdens het sporten! Met deze draadloze sportkoptelefoon met bone conduction kun je nog steeds met andere sporters praten en je volledig bewust blijven van je omgeving. Sporten heeft een hele nieuwe dimensie gekregen.
Open-ear pasvorm met bone conduction
Bone conduction
Licht en duurzaam
IP67-bescherming tegen stof en water
Met 9 uur afspeeltijd na één keer opladen kunt u deze open-ear-hoofdtelefoons met bone conduction net zo lang gebruiken als nodig. Volledig opladen duurt 2 uur via USB-C. Hebt u een extra boost nodig? Met slechts 15 minuten opladen krijgt u een uur extra afspeeltijd.
Bone conduction-technologie brengt geluid over via de botten van uw schedel, zodat uw oren volledig vrij blijven en de omgeving horen. U kunt muziek en podcasts luisteren en toch uw voetstappen horen of die auto die te dicht bij uw achterwiel komt.
4.1
van 5
242
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
DerHanzel
02/08/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Uitstekend product voor een mooie prijs.
Voor mij een top product, geen vervelende dopjes in je oor, geen earset die constant van je oor afvalt maar een stabiel hangende constructie op je oor met een verbindingsbeugel. eigenlijk kan je hem de hele dag op. De pauzeerknop aan de linkerzijde is gemakkelijk bedienbaar, maar had van mij iets robuuster gemogen. Prijs/kwaliteit verhouding is goed, nog geen vijf tientjes voor een dergelijk apparaat is goed te noemen.
Voordelen
Stabiel, goed geluid, hoog draagcomfort
Nadelen
Pauzeerknop maag iets groter.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA5608BK Draadloze open-ear koptelefoon voor sporten
Datum gebruik 2024-07-02
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA5608BK Draadloze open-ear koptelefoon voor sporten
Datum gebruik 2024-07-02
warme kachel
13/02/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Had ik eerder moeten kopen
Wat een prettige headset. Er zit een lamp in de koord die je kunt instellen. Handig om in het donker te fietsen of te wandelen. Zo hoor je de omgeving, en de omgeving ziet jou. De microfoon en bone-conductor levert kraakheldere kwaliteit. Het is een zeer licht apparaat, die toch prettig vast zit om je hoofd. Dit had ik al veel eerder moeten kopen.
Voordelen
kraakhelder
Nadelen
Je moet even wennen hoe het er uit ziet om je hoofd
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA7607BK Draadloze open-ear koptelefoon voor sporten
Datum gebruik 2023-10-13
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA7607BK Draadloze open-ear koptelefoon voor sporten
Datum gebruik 2023-10-13
Klaas R
10/12/2023
Nederland
Geverifieerde koper
top produkt
ik had problemen met oortjes die iedere keer weer uit mijn oren vielen... dit is dus opgelost!
Voordelen
uitstekend geluid, blijft goed zitten, en je hoort de omgeving
Nadelen
gebruikstijd
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA6606BK Draadloze open-ear koptelefoon voor sporten
Datum gebruik 2023-11-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA6606BK Draadloze open-ear koptelefoon voor sporten
Datum gebruik 2023-11-10
De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.