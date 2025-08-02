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Niet meer leverbaar
U beweegt, uw koptelefoon niet
Kom in het ritme van sporten met de draadloze koptelefoon die niet afvalt, hoe u ook beweegt! Deze open-ear sportkoptelefoon met bone conduction is superlicht, supercomfortabel en stevig. Bovendien laten ze u alles horen wat er om u heen gebeurt.
Open-ear pasvorm met bone conduction
Bone conduction
Heldere gesprekken onderweg
LED-veiligheidslampjes
Rennen, springen, fietsen! Deze open-ear koptelefoon met bone conduction valt niet af wanneer u in beweging komt. De nekband wikkelt zich om de achterkant van uw hoofd en loopt over de bovenkant van uw oren om ze comfortabel op hun plaats te houden: ze bewegen niet, zelfs wanneer u er helemaal voor gaat. Bovendien zijn ze zo licht dat u ze nauwelijks voelt.
Bone conduction-technologie brengt geluid over via de botten van uw schedel, wat betekent dat u geen oordopjes in uw oor hoeft te doen of een koptelefoon hoeft te dragen die uw oor bedekt. In plaats daarvan wordt het geluid rechtstreeks van uw jukbeenderen naar het binnenoor geleid en komt uw muziek op magische wijze in uw hoofd terecht!
Wanneer u in gesprek bent, vangen beamforming microfoons het geluid van uw stem op, terwijl een AI-algoritme achtergrondgeluid verwijdert. De persoon met wie u spreekt hoort u en niet het verkeer of de gesprekken van mensen naast u!
Prijzen
4.1
van 5
241
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
DerHanzel
02/08/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Uitstekend product voor een mooie prijs.
Voor mij een top product, geen vervelende dopjes in je oor, geen earset die constant van je oor afvalt maar een stabiel hangende constructie op je oor met een verbindingsbeugel. eigenlijk kan je hem de hele dag op. De pauzeerknop aan de linkerzijde is gemakkelijk bedienbaar, maar had van mij iets robuuster gemogen. Prijs/kwaliteit verhouding is goed, nog geen vijf tientjes voor een dergelijk apparaat is goed te noemen.
Voordelen
Stabiel, goed geluid, hoog draagcomfort
Nadelen
Pauzeerknop maag iets groter.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA5608BK Draadloze open-ear koptelefoon voor sporten
Datum gebruik 2024-07-02
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA5608BK Draadloze open-ear koptelefoon voor sporten
Datum gebruik 2024-07-02
warme kachel
13/02/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Had ik eerder moeten kopen
Wat een prettige headset. Er zit een lamp in de koord die je kunt instellen. Handig om in het donker te fietsen of te wandelen. Zo hoor je de omgeving, en de omgeving ziet jou. De microfoon en bone-conductor levert kraakheldere kwaliteit. Het is een zeer licht apparaat, die toch prettig vast zit om je hoofd. Dit had ik al veel eerder moeten kopen.
Voordelen
kraakhelder
Nadelen
Je moet even wennen hoe het er uit ziet om je hoofd
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA7607BK Draadloze open-ear koptelefoon voor sporten
Datum gebruik 2023-10-13
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA7607BK Draadloze open-ear koptelefoon voor sporten
Datum gebruik 2023-10-13
Klaas R
10/12/2023
Nederland
Geverifieerde koper
top produkt
ik had problemen met oortjes die iedere keer weer uit mijn oren vielen... dit is dus opgelost!
Voordelen
uitstekend geluid, blijft goed zitten, en je hoort de omgeving
Nadelen
gebruikstijd
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA6606BK Draadloze open-ear koptelefoon voor sporten
Datum gebruik 2023-11-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA6606BK Draadloze open-ear koptelefoon voor sporten
Datum gebruik 2023-11-10
Er is een software-update vereist. U ontvangt een melding van de Philips Headphones-app wanneer de nieuwste softwareversie beschikbaar is.