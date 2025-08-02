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Niet meer leverbaar

Draadloze open-ear koptelefoon voor sporten

TAA5608BK/00

4.1

| (241) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan

1 Prijs

U beweegt, uw koptelefoon niet

Kom in het ritme van sporten met de draadloze koptelefoon die niet afvalt, hoe u ook beweegt! Deze open-ear sportkoptelefoon met bone conduction is superlicht, supercomfortabel en stevig. Bovendien laten ze u alles horen wat er om u heen gebeurt.

Bekijk alle voordelen

U beweegt, uw koptelefoon niet

  • Open-ear pasvorm met bone conduction

  • Bone conduction

  • Heldere gesprekken onderweg

  • LED-veiligheidslampjes

Open-ear pasvorm. Beweeg zoals u wilt

Open-ear pasvorm. Beweeg zoals u wilt

Rennen, springen, fietsen! Deze open-ear koptelefoon met bone conduction valt niet af wanneer u in beweging komt. De nekband wikkelt zich om de achterkant van uw hoofd en loopt over de bovenkant van uw oren om ze comfortabel op hun plaats te houden: ze bewegen niet, zelfs wanneer u er helemaal voor gaat. Bovendien zijn ze zo licht dat u ze nauwelijks voelt.

Bone conduction. Geluid zonder oordopjes

Bone conduction. Geluid zonder oordopjes

Bone conduction-technologie brengt geluid over via de botten van uw schedel, wat betekent dat u geen oordopjes in uw oor hoeft te doen of een koptelefoon hoeft te dragen die uw oor bedekt. In plaats daarvan wordt het geluid rechtstreeks van uw jukbeenderen naar het binnenoor geleid en komt uw muziek op magische wijze in uw hoofd terecht!

Heldere gesprekken onderweg. Alleen u wordt gehoord, niet het omgevingsgeluid.

Heldere gesprekken onderweg. Alleen u wordt gehoord, niet het omgevingsgeluid.

Wanneer u in gesprek bent, vangen beamforming microfoons het geluid van uw stem op, terwijl een AI-algoritme achtergrondgeluid verwijdert. De persoon met wie u spreekt hoort u en niet het verkeer of de gesprekken van mensen naast u!

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Prijzen

  • Afbeelding van TPV_PBTAWARD70

Recensies

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4.1

van 5

241

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

02/08/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Uitstekend product voor een mooie prijs.

Voor mij een top product, geen vervelende dopjes in je oor, geen earset die constant van je oor afvalt maar een stabiel hangende constructie op je oor met een verbindingsbeugel. eigenlijk kan je hem de hele dag op. De pauzeerknop aan de linkerzijde is gemakkelijk bedienbaar, maar had van mij iets robuuster gemogen. Prijs/kwaliteit verhouding is goed, nog geen vijf tientjes voor een dergelijk apparaat is goed te noemen.

Voordelen

Stabiel, goed geluid, hoog draagcomfort

Nadelen

Pauzeerknop maag iets groter.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA5608BK Draadloze open-ear koptelefoon voor sporten

Datum gebruik 2024-07-02

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA5608BK Draadloze open-ear koptelefoon voor sporten

Datum gebruik 2024-07-02

13/02/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Had ik eerder moeten kopen

Wat een prettige headset. Er zit een lamp in de koord die je kunt instellen. Handig om in het donker te fietsen of te wandelen. Zo hoor je de omgeving, en de omgeving ziet jou. De microfoon en bone-conductor levert kraakheldere kwaliteit. Het is een zeer licht apparaat, die toch prettig vast zit om je hoofd. Dit had ik al veel eerder moeten kopen.

Voordelen

kraakhelder

Nadelen

Je moet even wennen hoe het er uit ziet om je hoofd

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA7607BK Draadloze open-ear koptelefoon voor sporten

Datum gebruik 2023-10-13

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA7607BK Draadloze open-ear koptelefoon voor sporten

Datum gebruik 2023-10-13

10/12/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

top produkt

ik had problemen met oortjes die iedere keer weer uit mijn oren vielen... dit is dus opgelost!

Voordelen

uitstekend geluid, blijft goed zitten, en je hoort de omgeving

Nadelen

gebruikstijd

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA6606BK Draadloze open-ear koptelefoon voor sporten

Datum gebruik 2023-11-10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA6606BK Draadloze open-ear koptelefoon voor sporten

Datum gebruik 2023-11-10

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Er is een software-update vereist. U ontvangt een melding van de Philips Headphones-app wanneer de nieuwste softwareversie beschikbaar is.