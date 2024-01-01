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        Gegevenskoppeling voor overdracht

        SWR8106W/00

        Verleng de HDMI-aansluiting

        Ondersteunt HDMI 4K-resolutie. WiFi-overdrachtsmodus op 5 GHz met een bereik van 200 meter.

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        Verleng de HDMI-aansluiting

        • HDMI

        • draadloos

        A/5-pin B-miniaansluitingen

        Voldoe aan uw specifieke verbindingsvereisten met Male A- en B-aansluitingen.

        Superieure afscherming verbetert de gegevensoverdracht

        Superieure afscherming verbetert de gegevensoverdracht door externe ruis op de radiofrequentie tegen te gaan.

        Vergulde mannelijke A/B-aansluitingen voor betere geleiding

        Vergulde mannelijke A/B-aansluitingen bieden betere geleiding dankzij de verminderde contactweerstand.

        Technische specificaties

        Ondersteuning voor dit product

        Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

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        • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
        • Tips voor een gezonde levensstijl.