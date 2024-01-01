Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
SWR8106W/00
Verleng de HDMI-aansluiting
Ondersteunt HDMI 4K-resolutie. WiFi-overdrachtsmodus op 5 GHz met een bereik van 200 meter.
HDMI
draadloos
Voldoe aan uw specifieke verbindingsvereisten met Male A- en B-aansluitingen.
Superieure afscherming verbetert de gegevensoverdracht door externe ruis op de radiofrequentie tegen te gaan.
Vergulde mannelijke A/B-aansluitingen bieden betere geleiding dankzij de verminderde contactweerstand.
Recensies