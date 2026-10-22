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Niet meer leverbaar
SWA2527W/10
Verzeker u van een betrouwbare aansluiting
Deze kabel zorgt voor een betrouwbare audioverbinding tussen componenten.
1,5 m
3,5 mm (M) - 2 RCA (M)
Ongedekte koperen afscherming beschermt tegen signaalverlies.
Met deze antisliphandgreep kunt u de componenten eenvoudig, ergonomisch en comfortabel aansluiten.
De gegoten stekkers zorgen voor veilige verbindingen tussen componenten en verlengen de duurzaamheid.