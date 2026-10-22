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Niet meer leverbaar

Stereo Y-kabel

SWA2527W/10

Verzeker u van een betrouwbare aansluiting

Deze kabel zorgt voor een betrouwbare audioverbinding tussen componenten.

Bekijk alle voordelen

met deze stereo "Y"-kabel

Verzeker u van een betrouwbare aansluiting

  • 1,5 m

  • 3,5 mm (M) - 2 RCA (M)

Ongedekte koperen afscherming

Ongedekte koperen afscherming beschermt tegen signaalverlies.

Ergonomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak

Met deze antisliphandgreep kunt u de componenten eenvoudig, ergonomisch en comfortabel aansluiten.

Gegoten stekker voor veilige verbindingen

De gegoten stekkers zorgen voor veilige verbindingen tussen componenten en verlengen de duurzaamheid.

Handleidingen en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 204.7 kB
  • 21 July 2026

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