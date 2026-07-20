Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Spotify Multiroom-luidspreker
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SW750M/12
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
Lokale reclamefolder
Alles (4)
Welke Spotify-functies ondersteunt de luidspreker?
Zijn er compatibiliteitsproblemen bekend met de Philips Multiroom-luidsprekers?
Welke Wi-Fi-beveiliging ondersteunt de Spotify-luidspreker?
Luidspreker installeren met een dual-band router.