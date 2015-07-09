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Niet meer leverbaar
Spotify in elke kamer
Geniet van authentiek geluid dankzij vier drivers voor echte audiofielen en Spotify Connect. Luister naar Spotify op een willekeurige luidspreker en gebruik de Spotify-app als afstandsbediening om uw systeem draadloos uit te breiden naar een willekeurige kamer en verder te gaan met luisteren waar u was gebleven.
Spotify Connect
Multiroom
Druk gewoon op 'PLAY'
Handige bedieningsknoppen (afspelen/onderbreken, volume omhoog/omlaag, naar de vorige/volgende) bieden u toegang tot de knoppen die u wilt, zonder gedoe met een app. Wanneer u een album, afspeellijst of zender hebt geselecteerd, kunt u gemakkelijk tracks overslaan, herhalen of de muziek pauzeren met één druk op de knop.
De Philips SpeakerSet Multiroom Manager-app helpt u moeiteloos bij het instellen en beheren van uw Philips Spotify Multiroom-luidsprekers. Sluit gemakkelijk uw nieuwe Philips Spotify Multiroom-luidspreker aan op uw draadloze thuisnetwerk. Als u meer dan één luidspreker hebt, gebruik dan de app om de Multiroom-luidsprekers op een flexibele manier te groeperen.
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4.0
van 5
16
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Brabander
09/07/2015
België
Lekkere koffie met dit veelzijdig automatisch koffiezetappararaat
Lekkere koffie met dit veelzijdig automatisch koffiezetapparaat: Van Espresso, Lungo tot gewone filterkoffie. Zet lekkere koffie, met gemakkelijke bediening, reiniging en mooi design
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SW750M Spotify multiroom speaker
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Deze review is gemaakt voor SW750M Spotify multiroom speaker
Mikebdh
23/11/2014
Nederland
Verbaasd positief! Topper
Na enkele jaren een draadloos systeem van derde te hebben gehad in mijn huis, nu met Spotify gekozen voor de SW750M. Wat een wereld van verschil. - Installatie "snel en duidelijk" - Stabiliteit van de draadloze verbinding perfect Met mijn andere systeem kon ik geen gebruik maken van internet en muziek luisteren, dit behoort nu tot het verleden. - Design "gewoon mooi, snoer elec is lang genoeg. - Philips geluidskwaliteit gewoon top en word absoluut niet minder met een draadloze verbinding. - TIP! bij kamers met een laag wifi signaal gewoon een extender er tussen zetten, probleem direct opgelost en kost niet veel.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SW750M Spotify multiroom speaker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SW750M Spotify multiroom speaker
Pixy
03/05/2018
United Kingdom
Brilliant quality music all around the house!
I have three of these. A 750 downstairs in the kitchen, a 700 in the living room and in the bedroom. I have them linked into groups so can have music all around the house and they are so easy to use from my iphone and ipad. Wouldn't be without them!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SW750M Spotify multiroom speaker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SW750M Spotify multiroom speaker
Spotify Premium-account is vereist voor deze luidspreker.