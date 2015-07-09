Je kan de speaker eenvoudig installeren via de app. De app werkt goed en is makkelijk in gebruik. Het geluid van de speaker is prima, er komt een helder geluid uit. Het aansluiten van meerde speakers werkt ook voor zich. Door meerdere speakers met elkaar te verbinden krijg je een mooie akoestiek in huis. Als je meerde speakers op verschillende plaatsen in je huis zet moet je wel over een goede en sterke wifi verbinding beschikken. Hierdoor kan de verbinding tussen de speakers soms worden verbroken, dit is waarschijnlijk op te lossen door een extender. Een ander minpunt is dat de speakers constant in het stopcontact aangesloten moeten zijn. Het design van de speaker is strak en stijlvol. De speaker is alleen te gebruiken met spotify premimium over het algemeen werk dit goed maar er kan soms vertraging tussen spotify en de speaker ontstaan. De muziekkeuze op spotify is veel maar niet alles is te vinden. Al met al is het is een degelijk product.