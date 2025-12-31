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STH7060/80
1500 W stroom, tot 28 g/min.
OptimalTEMP zoolplaat
Opwarmen in 30 seconden
Waterreservoirs van 100 + 200 ml
Inclusief StyleMat
Naast het ontkreuken frist de 7000-serie ook kleding (en meubelbekleding, gordijnen, speelgoed) op en verwijdert geuren door tot 99,9% van de bacteriën te doden*.
Dankzij de innovatieve verstelbare kop kunt u onder elke hoek ontkreuken, zodat u verticaal of horizontaal kunt stomen, wat u ook kiest!
De stoomplaat heeft een spitse punt, zodat u kreuken eenvoudig met extra precisie kunt gladstrijken op moeilijk bereikbare plaatsen zoals knopen, kragen en plooien.
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Recensies
Getest door een onafhankelijk instituut op de bacterietypen Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 na 10 seconden stomen.
Vergeleken met Philips GC362, gebaseerd op een intern Philips-testrapport