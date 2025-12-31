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  • Ontgrendel uw garderobe
  • Ontgrendel uw garderobe
  • Ontgrendel uw garderobe
  • Ontgrendel uw garderobe
  • Ontgrendel uw garderobe
  • Ontgrendel uw garderobe
  • Ontgrendel uw garderobe
  • Ontgrendel uw garderobe
  • Ontgrendel uw garderobe
  • Ontgrendel uw garderobe
  • Ontgrendel uw garderobe
  • Ontgrendel uw garderobe
  • Ontgrendel uw garderobe
  • Ontgrendel uw garderobe
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7000-serieHandstomer

STH7060/80

1 Prijs

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Alles wat u bezit kan nu in een oogwenk klaar zijn om te dragen met de Philips-handstomer uit de 7000-serie. De verstelbare kop en de scherpe punt van de stoomplaat verwijderen kreuken snel en comfortabel onder elke hoek, met OptimalTemp om schroeiplekken te voorkomen.
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Handig, snel en effectief stomen

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  • 1500 W stroom, tot 28 g/min.

  • OptimalTEMP zoolplaat

  • Opwarmen in 30 seconden

  • Waterreservoirs van 100 + 200 ml

  • Inclusief StyleMat

Doodt tot 99,9% van de bacteriën* om te verfrissen en luchtjes te verwijderen

Naast het ontkreuken frist de 7000-serie ook kleding (en meubelbekleding, gordijnen, speelgoed) op en verwijdert geuren door tot 99,9% van de bacteriën te doden*.

Verstelbare kop voor eenvoudig en aangenaam stomen

Dankzij de innovatieve verstelbare kop kunt u onder elke hoek ontkreuken, zodat u verticaal of horizontaal kunt stomen, wat u ook kiest!

Spitse punt om elk deel van uw kleding effectief te stomen

De stoomplaat heeft een spitse punt, zodat u kreuken eenvoudig met extra precisie kunt gladstrijken op moeilijk bereikbare plaatsen zoals knopen, kragen en plooien.

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

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Prijzen

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Voorwaarden

  1. Getest door een onafhankelijk instituut op de bacterietypen Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 na 10 seconden stomen.

  2. Vergeleken met Philips GC362, gebaseerd op een intern Philips-testrapport