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  • Product, lifestyle

Niet meer leverbaar

Over-ear-koptelefoon

SHP9600/00

5

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Hoogwaardige prestaties

Bent u op zoek naar de perfecte mix van prestaties, comfort en kwaliteit? Deze over-ear-koptelefoon met open achterkant biedt nog meer luisterplezier voor thuis. U krijgt geweldig geluid, een hoogwaardige constructie en vergulde kabelaansluitingen.

Bekijk alle voordelen

Hoogwaardige prestaties

  • Neodymium-drivers van 50 mm

  • Design met open achterkant

  • Afneembare kabel van 3 m

Open achterkant. Ruimtelijk geluid

Open achterkant. Ruimtelijk geluid

Voel de muziek. Perfect afgestemde drivers van 50 mm zorgen voor een strakke bas, evenwichtige middentonen en kristalheldere hoge frequenties. De drivers zijn afgestemd op de natuurlijke geometrie van het oor, zodat er geen detail verloren gaat.

Uiterst comfortabel en duurzaam

Uiterst comfortabel en duurzaam

De hoofdband is verstevigd met duurzaam staal, wat precies de juiste spanning geeft voor een stevige pasvorm. Het dubbellaagse hoofdbandkussen biedt écht comfort en de ademende oorkussens zijn perfect voor lange luistersessies.

Aan te sluiten op iedere bron. Van telefoon tot hoofdtelefoonversterker.

Aan te sluiten op iedere bron. Van telefoon tot hoofdtelefoonversterker.

Ga helemaal op in uw favoriete albums – op uw smart-apparaat, audio-installatie, TV of laptop. De meegeleverde kabel is voorzien van een adapter van 6,3-3,5 mm. Dit zorgt voor optimale verbinding wanneer u luistert op hoogwaardige audio-apparatuur.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

12/06/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Koptelefoon die niet je oren afkneld.

Koptelefoon zit heerlijk over je oren, geen klemmend gevoel, mooi geluid, ik hoor dingen die ik nog nooir gehoord heb, kortom een echte aanrader.

Voordelen

Geen klemmend gevoel op je oren, mooi geluid

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP9600 Over-ear-koptelefoon

Datum gebruik 2022-05-12

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP9600 Over-ear-koptelefoon

Datum gebruik 2022-05-12

04/04/2024

Italia

Italia

spettacolari x il prezzo

posseggo cuffie di marche + blasonate che costano anche il triplo, e non hanno i dettagli di queste: molto comode, bassi presenti e alti squillanti, ma soprattutto soundstage e imaging eccllenti +++ unico neo che quando si muovono fanno un rumore plastico....

Voordelen

soundstage eccellente, dettagli meravigliosi

Nadelen

rumore plasticoso qunado si muovono

Deze review is gemaakt voor SHP9600 Cuffie over ear

Datum gebruik 2023-04-04

Deze review is gemaakt voor SHP9600 Cuffie over ear

Datum gebruik 2023-04-04

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Voorwaarden

  1. De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.