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The Freddie
Je beste vriend! Geniet van je favoriete nummers met het geluid dat ze verdienen. Deze tijdloze, bedrade hoofdtelefoon met open achterkant is gemaakt voor luistersessies thuis en beschikt over afstemfuncties voor audioliefhebbers, een hippe retrostijl en modern comfort.
Retro-ontwerp, helder geluid
Bedrade hoofdtelefoon met open achterkant
Gekantelde drivers van 50 mm
Comfortabel voor lange luistersessies
Een leren broek, je mooiste overhemd en deze over-ear hoofdtelefoon met retrolook van de jaren 70. Of je nu naar een vinylplaat van vroeger luistert of de nieuwste single streamt, het is tijd om achterover te leunen en te genieten van warm, authentiek geluid.
Dankzij de open achterkant hoor en voel je de muziek nog beter. Er is geen behuizing die het geluid vasthoudt, dus je kunt genieten van een meeslepende, ruimtelijke uitvoering die stemmen en instrumenten scheidt. Zo kun je profiteren van de volledige impact van elke noot. Het is alsof je in de studio zit met je favoriete band.
De Neodymium-drivers kantelen in een hoek van 15 graden en passen zich aan de natuurlijke vorm van je oor aan, zodat je elke frequentie nauwkeurig hoort. De hoge tonen klinken helder, de lage tonen gecontroleerd en de middentonen zijn rijk en natuurlijk. Perfect voor al je favoriete muziek.
4.6
van 5
13
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
D A H
20/01/2026
Nederland
Top koptelefoon
Ik ben erg te spreken over mijn nieuwe Philips "The Freddie" headset. Het geluid uit deze open back koptelefoon is echt prachtig, en heeft een heel groot toonhoogte bereik waardoor ik bij het luisteren naar muziek nieuwe dingen ontdekte die ik daar voor niet eerder zo gehoord had. Het retro design vind ik ook erg leuk gelukt. De koptelefoon zit comfortabel op je hoofd, en je kunt hem makkelijk meerdere uren ophouden zonder pijn te krijgen aan je hoofd of oren omdat hij te strak zit. Ook de lange kabel is top, hiermee kun je een stukje van je computer af bewegen zonder dat het krampachtig wordt.
Deze review is gemaakt voor Century SHP9500CY Over-ear hoofdtelefoon voor binnen
Date of Use 2025-12-20
Deze review is gemaakt voor Century SHP9500CY Over-ear hoofdtelefoon voor binnen
Date of Use 2025-12-20
SchP1
29/12/2025
Nederland
Tijdloos design met heel goede geluidskwaliteit
Deze koptelefoon heeft zijn reputatie voor mij volledig waargemaakt. Zodra ik hem uit de doos haalde viel het retro design op, simpel maar stijlvol. Geen overbodige extra’s in de verpakking, alleen de koptelefoon en het snoer, maar dat stoorde me eigenlijk niet. De bouwkwaliteit voelt degelijk en hij kan duidelijk tegen een stootje. Wat comfort betreft zit het helemaal goed. De oorschelpen zijn groot genoeg voor mijn oren en de klemkracht is minimaal. Ik kan uren luisteren zonder pijn of drukpunten. Het geluid is mooi gebalanceerd en natuurlijk. De middentonen zijn fantastisch, vooral stemmen klinken levendig en aanwezig. Hoge tonen zijn helder en gedetailleerd, soms net aan de scherpe kant maar nooit storend voor mij. De bas is strak en gecontroleerd, niet overdreven maar precies genoeg. Wat ik ook fijn vind is dat hij makkelijk aan te sturen is. Gewoon ingeplugd in mijn laptop of telefoon klinkt hij al goed, geen versterker nodig. De soundstage is verrassend ruim waardoor muziek en games bijna speakerachtig aanvoelen. Voor deze prijs vind ik dit echt een aanrader.
Voordelen
Design, geluid, prijs
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Century SHP9500CY Over-ear hoofdtelefoon voor binnen
Date of Use 2025-11-29
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Century SHP9500CY Over-ear hoofdtelefoon voor binnen
Date of Use 2025-11-29
Ramon27
25/12/2025
Nederland
Mooi geluid, stevig gebouwd
Deze Philips SHP9500CY/00 HiFi stereo koptelefoon van de Century Range ziet er mooi uit, heeft een hoog draagcomfort en heeft erg goed geluid! We hebben hem gekocht omdat we weer analoog naar muziek wilden luisteren via de platenspeler. De lange audiokabel van 1,5 meter maakt hem daar zeer geschikt voor. Het draagcomfort is hoog vanwege de grote en zachte oorkussens en het extra kussen onder de hoofdband. Het design is ook leuk, hij doet echt vintage aan. Bouwkwaliteit prima, stevig en degelijk. Het geluid is erg goed: diep, geen vervorming bij hoge tonen en een stevige bas. De 3.5 en 6.3 audio aansluiting maakt hem ook geschikt voor oudere apparatuur. Al met al zijn we zeer tevreden met deze koptelefoon. Zeker een aanrader voor liefhebbers van analoog geluid of voor degenen die een voorkeur hebben voor het bedraad luisteren naar muziek. Doet de naam en geschiedenis van Philips als geluidsinnovator zeker eer aan!
Voordelen
Ontwerp, comfort, geluidskwaliteit, lange kabel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Century SHP9500CY Over-ear hoofdtelefoon voor binnen
Date of Use 2024-11-25
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Century SHP9500CY Over-ear hoofdtelefoon voor binnen
Date of Use 2024-11-25