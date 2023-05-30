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  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby

Philips Avent Natural ResponseSpeen

SCY964/02

4.9
| (64) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Volgt het unieke drinkritme van je baby
De Natuurlijke Zuigreflex-speen geeft alleen melk af als de baby aan het drinken is. Baby's kunnen zelf bepalen hoe snel ze drinken, doorslikken en ademen, zoals aan de borst. Dit maakt het gemakkelijk om borstvoeding te combineren met flesvoeding.
Bekijk alle voordelen
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Een speen die werkt als een borst

Volgt het unieke drinkritme van je baby

  • Natural Response-speen

  • 2 stuks

  • Speen met snelle toevoer

De speen laat enkel melk door als de baby actief aan het drinken is

De speen laat enkel melk door als de baby actief aan het drinken is

De Natuurlijke Zuigreflex-speen past bij het natuurlijke drinkritme van je baby, waardoor je borstvoeding en flesvoeding eenvoudig kunt combineren. De speen heeft een unieke opening die alleen melk doorlaat als de baby actief aan het drinken is. Dus als de baby pauzeert om te slikken en ademen, stopt de melk ook.

Op een natuurlijke manier aanleggen vanwege de borstvormige speen

Op een natuurlijke manier aanleggen vanwege de borstvormige speen

De brede, zachte en flexibele speen is ontworpen om de vorm en het gevoel van een borst na te bootsen, zodat je je baby comfortabel kan aanleggen en voeden.

Ontworpen om krampjes en ongemak te verminderen

Ontworpen om krampjes en ongemak te verminderen

Het antikrampjesventiel is ontworpen om te voorkomen dat er lucht in het buikje van je baby terechtkomt tijdens het drinken, om krampjes en ongemak te helpen verminderen.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.9

van 5

64

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

2
1

30/05/2023

Nederland

Nederland

Fijne speen

Ik kan dit product iedere ouder aanraden. Philips Avent is HET merk voor ons, specifiek deze speentjes. Onze baby gaat er heel goed op. Ze hapt goed aan en het drinken gaat vlot, zonder darmkrampjes. Heerlijk om te zien en o zo belangrijk. Goed drinken is zo ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling en deze speentjes maken dit mogelijk. Mocht je dus nog zoekende zijn: ga voor deze. Je zult er geen spijt van krijgen!

Voordelen

Prijs-kwaliteit verhouding

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY964/02 Speen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY964/02 Speen

29/05/2023

Nederland

Nederland

Goede stroming

Ik vond de oudere Avent flessen en spenen van Philips al erg fijn in gebruik, maar ik was benieuwd naar de nieuwe varianten, omdat het meer zou voelen als aan de borst. Ik merk dat de kleine inderdaad iets meer moeite moet doen in tegenstelling tot de voorgaande versie, maar dit went wel snel. Er stroomt niet zomaar melk uit, zo is er genoeg tijd om tussendoor goed te ademen en heeft ze minder last van krampjes en boertjes. Je kunt kiezen uit verschillende speentjes, mocht de toevoer toch te veel of te weinig zijn voor je baby. Ruime keuze van Philips.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY964/02 Speen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY964/02 Speen

26/05/2023

Nederland

Nederland

Speen werkt goed

De speen werkt goed voor m’n kindje beter dan de vorige avent speen

Voordelen

Ideaal

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY964/02 Speen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY964/02 Speen

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Vergeleken met vorige verpakking.

  2. Gebaseerd op jaarlijkse wereldwijde verkoop van spenen, waarbij het nettogewicht van de plastic verpakking is gebruikt.

  3. 0% BPA volgens EU-richtlijn 10/2011.