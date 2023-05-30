Ik vond de oudere Avent flessen en spenen van Philips al erg fijn in gebruik, maar ik was benieuwd naar de nieuwe varianten, omdat het meer zou voelen als aan de borst. Ik merk dat de kleine inderdaad iets meer moeite moet doen in tegenstelling tot de voorgaande versie, maar dit went wel snel. Er stroomt niet zomaar melk uit, zo is er genoeg tijd om tussendoor goed te ademen en heeft ze minder last van krampjes en boertjes. Je kunt kiezen uit verschillende speentjes, mocht de toevoer toch te veel of te weinig zijn voor je baby. Ruime keuze van Philips.