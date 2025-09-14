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  • Elke baby is uniek
  • Elke baby is uniek
  • Elke baby is uniek
  • Elke baby is uniek
  • Elke baby is uniek
  • Elke baby is uniek
  • Elke baby is uniek
  • Elke baby is uniek
  • Elke baby is uniek
  • Elke baby is uniek
  • Elke baby is uniek
  • Elke baby is uniek
  • Elke baby is uniek
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  • Elke baby is uniek
  • Elke baby is uniek

Philips Avent Natural ResponseSpeen

SCY960/03

4.6
| (69) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan
Elke baby is uniek
Dit pakket helpt je de juiste toevoersnelheid te vinden voor je baby en laat je eenvoudig aanpassen naarmate je baby groeit. De leeftijd is slechts een indicatie, omdat elke baby een eigen drinkritme heeft.
Bekijk alle voordelen
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Vind de juiste toevoersnelheid

Elke baby is uniek

  • Natural Response-speen

  • Mix & Match speenset

  • 3 stuks

  • Speen voor gemiddelde toevoer, speen voor snelle toevoer, speen voor extra snelle toevoer

De speen laat enkel melk door als de baby actief aan het drinken is

De speen laat enkel melk door als de baby actief aan het drinken is

De Natuurlijke Zuigreflex-speen past bij het natuurlijke drinkritme van je baby, waardoor je borstvoeding en flesvoeding eenvoudig kunt combineren. De speen heeft een unieke opening die alleen melk doorlaat als de baby actief aan het drinken is. Dus als de baby pauzeert om te slikken en ademen, stopt de melk ook.

Op een natuurlijke manier aanleggen vanwege de borstvormige speen

Op een natuurlijke manier aanleggen vanwege de borstvormige speen

De brede, zachte en flexibele speen is ontworpen om de vorm en het gevoel van een borst na te bootsen, zodat je je baby comfortabel kan aanleggen en voeden.

De juiste speen vinden is belangrijk

De juiste speen vinden is belangrijk

We hebben allemaal een eigen leertempo. Zuigen is een vaardigheid en sommige baby's leren die sneller dan andere. Daarom hebben sommige baby's in eerste instantie baat bij onze speciale speen voor pasgeborenen (speen 0) alvorens over te stappen naar de Natural Response-spenen. Gebruik de speen voor pasgeborenen als je baby er langer dan 20 minuten over doet om 50 ml te drinken met de Natural Response-spenen. Probeer een Natural Response-speen met een hogere doorvoer als je baby met de speen speelt in plaats van te drinken of gefrustreerd lijkt. Raadpleeg een arts als je problemen blijft houden met voeden.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.6

van 5

69

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

14/09/2025

Nederland

Nederland

Handige set met verschillende maten

Voor mij een handige set met 3 maten, omdat ik niet goed wist welke maat mijn dochter nodig zou hebben. Ze drinkt nu goed uit 4, met 5 gaat het nog iets te hard. De spenen zijn makkelijk schoon te maken en zijn degelijk. Ze drinkt al sinds het begin uit Philips avent flessen. Toen haar tandjes doorkwamen was ik bang dat de spenen kapot zouden gaan en ik ze sneller zou moeten vervangen, maar dit is gelukkig niet het geval.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY960/03 Speen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY960/03 Speen

12/08/2025

Nederland

Nederland

Super handig, 3 soorten spenen in 1 verpakking

Deze spenen gebruiken wij al sinds de geboorte van mijn dochter, ik combineerde borstvoeding met een afkolf doordat ik een zware borstontsteking had nadat ze 1 maand was en dan kon ik aan de kant waar de ontsteking zat enkel nog afkolven. De flessen van natural responce was hier het makkelijkste doordat ik ook nog steedq borstvoeding wou geven waren deze spenen het beste. Ik kon nu deze spenen testen zodat ik het verschil kon zien van de verschillende speen standen 3, 4 en 5. Het verschil zit hem in hoe snel Lio de fles kan opdrinken met een 5 gaat dit heel erg snel. Ik was heel tevreden over dit product.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY960/03 Speen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY960/03 Speen

08/08/2025

Nederland

Nederland

Een absolute aanrader!

Deze speentjes zijn zeer kwalitatief. Ze scheuren niet en de verschillende nummertjes geeft elke leeftijd de kans om te drinken op maat van het kind. Ik moet geen ander merk meer hebben, een absolute aanrader!

Voordelen

Lekt niet, goede pasvorm, scheurt niet

Nadelen

/

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY960/03 Speen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY960/03 Speen

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Vergeleken met vorige verpakking.

  2. Gebaseerd op jaarlijkse wereldwijde verkoop van spenen, waarbij het nettogewicht van de plastic verpakking is gebruikt.

  3. 0% BPA volgens EU-richtlijn 10/2011.