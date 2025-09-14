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Natural Response-speen
Mix & Match speenset
3 stuks
Speen voor gemiddelde toevoer, speen voor snelle toevoer, speen voor extra snelle toevoer
De Natuurlijke Zuigreflex-speen past bij het natuurlijke drinkritme van je baby, waardoor je borstvoeding en flesvoeding eenvoudig kunt combineren. De speen heeft een unieke opening die alleen melk doorlaat als de baby actief aan het drinken is. Dus als de baby pauzeert om te slikken en ademen, stopt de melk ook.
De brede, zachte en flexibele speen is ontworpen om de vorm en het gevoel van een borst na te bootsen, zodat je je baby comfortabel kan aanleggen en voeden.
We hebben allemaal een eigen leertempo. Zuigen is een vaardigheid en sommige baby's leren die sneller dan andere. Daarom hebben sommige baby's in eerste instantie baat bij onze speciale speen voor pasgeborenen (speen 0) alvorens over te stappen naar de Natural Response-spenen. Gebruik de speen voor pasgeborenen als je baby er langer dan 20 minuten over doet om 50 ml te drinken met de Natural Response-spenen. Probeer een Natural Response-speen met een hogere doorvoer als je baby met de speen speelt in plaats van te drinken of gefrustreerd lijkt. Raadpleeg een arts als je problemen blijft houden met voeden.
4.6
van 5
69
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Guull
14/09/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Handige set met verschillende maten
Voor mij een handige set met 3 maten, omdat ik niet goed wist welke maat mijn dochter nodig zou hebben. Ze drinkt nu goed uit 4, met 5 gaat het nog iets te hard. De spenen zijn makkelijk schoon te maken en zijn degelijk. Ze drinkt al sinds het begin uit Philips avent flessen. Toen haar tandjes doorkwamen was ik bang dat de spenen kapot zouden gaan en ik ze sneller zou moeten vervangen, maar dit is gelukkig niet het geval.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY960/03 Speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY960/03 Speen
Shauni_2993x
12/08/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Super handig, 3 soorten spenen in 1 verpakking
Deze spenen gebruiken wij al sinds de geboorte van mijn dochter, ik combineerde borstvoeding met een afkolf doordat ik een zware borstontsteking had nadat ze 1 maand was en dan kon ik aan de kant waar de ontsteking zat enkel nog afkolven. De flessen van natural responce was hier het makkelijkste doordat ik ook nog steedq borstvoeding wou geven waren deze spenen het beste. Ik kon nu deze spenen testen zodat ik het verschil kon zien van de verschillende speen standen 3, 4 en 5. Het verschil zit hem in hoe snel Lio de fles kan opdrinken met een 5 gaat dit heel erg snel. Ik was heel tevreden over dit product.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY960/03 Speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY960/03 Speen
Claudia C
08/08/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Een absolute aanrader!
Deze speentjes zijn zeer kwalitatief. Ze scheuren niet en de verschillende nummertjes geeft elke leeftijd de kans om te drinken op maat van het kind. Ik moet geen ander merk meer hebben, een absolute aanrader!
Voordelen
Lekt niet, goede pasvorm, scheurt niet
Nadelen
/
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY960/03 Speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY960/03 Speen
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Vergeleken met vorige verpakking.
Gebaseerd op jaarlijkse wereldwijde verkoop van spenen, waarbij het nettogewicht van de plastic verpakking is gebruikt.
0% BPA volgens EU-richtlijn 10/2011.