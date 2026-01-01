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SCY903/81
Ondersteunt het unieke drinkritme van je baby
De Natural Response-speen geeft alleen melk af als uw baby actief drinkt. Baby's kunnen op hun eigen ritme drinken, net als aan de borst. Zo is het gemakkelijk om borst- en flesvoeding te combineren. De juiste speen vinden is belangrijk. Zie hieronder meer informatie.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Babyfles
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De Natuurlijke Zuigreflex-speen past bij het natuurlijke drinkritme van je baby, waardoor je borstvoeding en flesvoeding eenvoudig kunt combineren. De speen heeft een unieke opening die alleen melk doorlaat als de baby actief aan het drinken is. Dus als de baby pauzeert om te slikken en ademen, stopt de melk ook.
De brede, zachte en flexibele speen is ontworpen om de vorm en het gevoel van een borst na te bootsen, zodat je je baby comfortabel kan aanleggen en voeden.
We hebben allemaal een eigen leertempo. Zuigen is een vaardigheid en sommige baby's leren die sneller dan andere. Daarom hebben sommige baby's in eerste instantie baat bij onze speciale speen voor pasgeborenen (speen 0) alvorens over te stappen naar de Natural Response-spenen. Gebruik de speen voor pasgeborenen als je baby er langer dan 20 minuten over doet om 50 ml te drinken met de Natural Response-spenen. Probeer een Natural Response-speen met een hogere doorvoer als je baby met de speen speelt in plaats van te drinken of gefrustreerd lijkt. Raadpleeg een arts als je problemen blijft houden met voeden.
De glow-in-the-dark-ring geeft een zachte gloed af om je te helpen bij het voeden van je baby en het voeden zo rustig mogelijk te volgen, zelfs bij weinig licht.
De gloeiende ring wordt in slechts een uur opgeladen door binnenverlichting of daglicht voor de volgende voeding van je baby.
Het antikrampjesventiel is ontworpen om te voorkomen dat er lucht in het buikje van je baby terechtkomt tijdens het drinken, om krampjes en ongemak te helpen verminderen.
De speenopening zorgt dat de melk alleen stroomt als de baby actief aan het drinken is. Zo kun je met vertrouwen lekken van melk voorkomen, zowel thuis als onderweg.
Elke baby drinkt anders en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. We hebben een serie toevoersnelheden ontworpen, zodat je de perfecte snelheid voor je baby kunt vinden en de fles kunt personaliseren. Alle Natuurlijke Zuigreflex-spenen zijn gemaakt van zachte siliconen.
De brede hals van de fles maakt het vullen en schoonmaken gemakkelijk. Slechts een paar onderdelen voor snel en eenvoudig in elkaar zetten.
De ergonomische fles is vanuit elke hoek gemakkelijk vast te pakken voor maximaal comfort tijdens het voeden. Gemakkelijk vast te houden voor jouw handen en kleine handjes.
Combineer onze borstkolf-, fles- en bekeronderdelen en creëer het product dat voor jou werkt, wanneer je het nodig hebt.
De Philips Avent Natural-flessen en -spenen zijn gemaakt met BPA-vrij* materiaal.
Onze nieuwe Natuurlijke Zuigreflex-babyflessen zijn anders dan free-flow-babyflessen. Net als borstvoeding kan de baby een paar pogingen nodig hebben om het onder de knie te krijgen. Dat is volkomen normaal.
Onze flessen zijn verkrijgbaar in verschillende maten om beter aan de behoeften van je baby te voldoen. Kies uit verschillende opties om de perfecte maat voor je kleintje te vinden. Voor comfort en gemak op elk moment.
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