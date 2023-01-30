De fles heeft een mooi design en is licht waardoor hij fijn is om in de hand te houden. Het is een kleine fles die ideaal is voor jonge baby's. Omdat de fles klein is kan je hem makkelijk meenemen. Mijn baby dronk gemakkelijk uit de fles en had hem redelijk snel leeg. Door het anti koliek onderdeel kreeg mijn baby weinig lucht binnen. Hierdoor had ze geen last van krampjes na de voeding. De speen van de fles heeft een tepelvormig design en is gemaakt tegen krampjes. Door het tepelvormig design is deze fles ideaal te combineren met borstvoeding. De fles is gemakkelijk uit elkaar te halen en snel schoon te maken met een flessenborstel. Ik heb deze fles ontvangen als onderdeel van een producttest. Philips heeft geen redactionele invloed op de beoordeling.