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SCN355/INT
Kleine ruimte. Enorm beeld!
De ultra short throw-projector Screeneo UL5 Smart met drie lasers kan op een afstand van slechts enkele centimeters van een muur een Full HD-beeld van 305 cm* projecteren met HDR10 en REC2020-kleurnauwkeurigheid. Vooraf geïnstalleerde apps. Dual-band Wi-Fi en Bluetooth.
Ultra short-throw, scherm van 100 inch
Full HD met 108% REC2020
LuminOS-systeem, ingebouwde apps
Ultracompact
Duik in een grenzeloze wereld van entertainment met de Screeneo UL5 Smart, die werkt op ons geavanceerde LuminOS, een op Android gebaseerd systeem. Dit apparaat kunt u direct uit de doos gebruiken en is standaard voorzien van al uw favoriete apps: Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ en meer! De wereld van multimedia is nu binnen handbereik dankzij de gebruiksvriendelijke, handige Screeneo UL5 Smart.
Profiteer van de talloze aansluitmogelijkheden van de Screeneo UL5 Smart. Met HDMI 2.1-, USB A- en USB-C-aansluitingen, is het aansluiten van apparaten zoals gameconsoles, Apple TV of satellietontvangers een peulenschil. Gebruik de USB A-poort met voeding om moeiteloos een Amazon Fire Stick aan te sluiten. Bovendien voorziet de USB-C-port uw projector van stroom en kunt u er eenvoudig een laptop, smartphone of tablet op aansluiten. Dankzij alle aansluitmogelijkheden geniet u met de Screeneo UL5 Smart in een handomdraai van entertainment.
Vergroot uw kijkplezier met de twee geïntegreerde 3W-luidsprekers van de Screeneo UL5 Smart. Ze produceren gebalanceerd geluid, passend bij het beeld, voor een optimale entertainmentervaring. Wilt u grootser geluid? Sluit gewoon uw externe Bluetooth-luidspreker aan op de Screeneo UL5 Smart!
3.1
van 5
8
Reviews & awards
Mik3tv33
22/09/2024
United Kingdom
My new screeneo projector
I've got lots of projectors but my fantastic screeneo is very good 😁😁😁 😁 Fantastic.. 23 & half" is getting me 116" screen.. 😁😁😁 Its got good apps should you require them.. But i only used the mirroring app.. Itvx BBC's iplayer. Coz don't have broadband or fiber. I'm using my AVI to HDMI converter { of eBay about a fiver } coz my HDMI is going to my Onko surround sound Still getting a Great picture though.. Remotes realitivly easy to get into.. using my tripod for the moment Please borrow a Projector or get cheap one of eBay..see for your self... Screeneo tick's all the boxes for me nice neutral colour good
Nadelen
None so far
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector
Date of Use 2024-08-22
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector
Date of Use 2024-08-22
Elefant77
14/10/2024
Sverige
Geverifieerde koper
Fungerar mycket bra.
Mycket prisvärd prestanda. Relativ enkel att hantera.
Voordelen
Bra bildåtergivning
Nadelen
Om man byter mellan projektorn och olika skärmbilder behöver displayer i datorn konfigureras om efter varje displayförändring.je
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor
Date of Use 2024-09-14
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor
Date of Use 2024-09-14
Ns12358
02/09/2024
United Kingdom
Geverifieerde koper
Surpassed expectations and very happy
Frankly, the Screeneo UL5 surpassed all my expectations and would easily be 5 stars. Quality of setup/projection… everything was great. Only exception was the magic wand use for set up/navigation of Netflix. It is not intuitive and so it took a moment or two. Would be better to link to an App to navigate such if possible.
Voordelen
Quality and price
Nadelen
Magic wand use for some apps
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector
Date of Use 2023-08-02
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector
Date of Use 2023-08-02
De kleurhelderheid (kleurenlichtuitvoer) en de witte helderheid (witlichtuitvoer) zijn afhankelijk van de projectorinstellingen. Uitvoer van kleurenlicht gemeten volgens IDMS 15.4; uitvoer van wit licht gemeten volgens ISO 21118.
De termen HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI bedrijfsstijl en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.
APPS: Internetverbinding vereist. Er kunnen data- en abonnementskosten in rekening worden gebracht. Apps en gebruikersinterface kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. U moet akkoord gaan met de voorwaarden en het privacybeleid voor gebruik. Sommige services zijn beschikbaar na registratie en aanmelding.