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Lekvrij voor drinken zonder knoeien
De Philips Avent My Grippy-tuitbeker heeft een uniek ventiel en is lekvrij. Moeders bevestigen het! De beker heeft een antislipstructuur en is voorgevormd voor kleine handjes, zodat peuters zelfstandig en met vertrouwen leren drinken.
My Grippy-tuitbeker
300 ml
12m+
1 verpakking — verschillende kleuren
Er gaat niets boven een geweldig avontuur. Vraag het maar aan je kleintje. En wanneer je onderweg bent, zorgt deze lekvrije drinkbeker voor drinken zonder te morsen. Het unieke ventiel laat de vloeistof alleen eruit stromen als je peuter eraan zuigt, zodat je je niet druk hoeft te maken over morsen of omvallende bekers. En wij zijn niet de enigen die dit vaststellen: 82% van de moeders bevestigt dat deze beker lekvrij* is.
De My Grippy-tuit is ultra-bijtvast, waardoor het drinken uit de drinkbeker eenvoudig is voor peuters.
De Philips Avent My Grippy-tuitbeker bestaat uit slechts enkele onderdelen, waardoor hij eenvoudig in elkaar te zetten is. De hygiënische dop houdt de tuit schoon en alle onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig.
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4.4
van 5
54
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
Karolinka
09/05/2018
Deutschland
Onderdeel van promotie
Dieser Trinklernbecher verdient den Oscar !
Als Dreifach Mama hatte ich schon viele Trinklernbecher in Benutzung. Dieser Philips Avent Becher toppt alles. Vom Handling her super klasse. Es bleibt dicht verschlossen auch bei ruckartigem Schütteln. Der Drehverschluiss lässt sich leicht öffnen und wieder leicht auf das Schraubgewinde draufsetzen. Auch die Reinigung ist super einfach. Unter dem Deckel befindet sich ein silikonartiges Ventil. Dieses kann man einfach abziehen und problemlos wieder daraufsetzen. Wer diesen Becher entworfen hat verdient den Oscar in der Kategorie Trinklernbecher.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel
amely2008
09/05/2018
Deutschland
Onderdeel van promotie
Dieser Trinklernbecher verdient den Oscar !
Als Dreifach Mama hatte ich schon viele Trinklernbecher in Benutzung. Dieser Philips Avent Becher toppt alles. Vom Handling her super klasse. Es bleibt dicht verschlossen auch bei ruckartigem Schütteln. Der Drehverschluiss lässt sich leicht öffnen und wieder leicht auf das Schraubgewinde draufsetzen. Auch die Reinigung ist super einfach. Unter dem Deckel befindet sich ein silikonartiges Ventil. Dieses kann man einfach abziehen und problemlos wieder daraufsetzen. Wer diesen Becher entworfen hat verdient den Oscar in der Kategorie Trinklernbecher.
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Deze review is gemaakt voor SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel
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Julia31
02/05/2018
Deutschland
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Endlich ein Becher, der nicht ausläuft
Wir habe den Philips Trinklernbecher im Rahmen eines Produkttests zum Ausprobieren bekommen. Mein Sohn (17 Monate) kam sofort mit dem Becher klar. Er konnte ihn sicher festhalten und gut daraus trinken. Die Reinigung ist auch sehr einfach und schnell zu erledigen. Der Becher darf auch in die Geschirrspülmaschine. Das Tollste ist allerdings, dass es endlich mal ein Becher ist, der wirklich nicht ausläuft. Wir haben schon so viele Becher gekauft und probiert und bisher war keiner auslaufsicher. Wir werden diesen Becher auf jeden Fall kaufen, wenn er auf dem deutschen Markt erhältlich ist.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel
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Deze review is gemaakt voor SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Onafhankelijke thuistests in het Verenigd Koninkrijk, september 2013