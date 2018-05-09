Wir haben diesen auslaufsicheren Schnabelbecher von Philips für einen Produkttest kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Da wir vorher Flaschen mit einem weichen Mundstück hatten, kam das ganze sehr gelegen, da unser 18 Monate alter Sohn die immer kaputt gebissen hat. Das war bei dieser Flasche nicht mehr möglich. Er hat sie von Beginn an gut angenommen. Die Flasche war immer auslaufsicher, auch an warmen Tagen über Nacht im Bett. Ebenso hat sie sich gut auseinander bauen lassen, damit man sie reinigen kann. Die Spülmaschine hat die Flasche gut überstanden und das Silikon Stück, welches die Flasche auslaufsicher macht, lässt sich gut abkochen ohne Schäden davon zu tragen. Da wir viel Wasser trinken, ist es wichtig dass die Flasche keinen eigengeschmack in das Wasser abgibt, auch dies ist nicht geschehen. Wir sind absolut zufrieden damit!