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Niet meer leverbaar

Philips AventAvent-voedingsset voor onderweg voor 6m+

SCF724/00

5

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Handig als je kindje onderweg wil eten

De Philips Avent-voedingsset voor onderweg bevat een groot bord met vakjes, twee kleine, afneembare bakjes, een geïntegreerd voedingslepeltje en een zuigmat om morsen te voorkomen. Het is de perfecte reisgenoot voor mama's onderweg.

Bekijk alle voordelen
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Speciaal ontworpen voor maaltijden onderweg

Handig als je kindje onderweg wil eten

  • Reiskit

Voedingsset voor onderweg

De Philips Avent-voedingsset voor onderweg bevat een groot bord met vakjes met deksel en twee afneembare bordjes met dekseltjes, ideaal voor tussendoortjes of kleinere porties

Veilige deksels voorkomen ongelukjes en houden het bakje schoon

Veilige deksels voorkomen ongelukjes en houden het bakje schoon

Met geïntegreerd voedingslepeltje en zuignappen

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
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12/02/2012

France

France

parfait pour le transport.

Très pratique très ludique et pas trop enombrante. La ventouse est le détail qui fait la différence.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een wereldwijd online tevredenheidsonderzoek, uitgevoerd in 2024 onder 8.139 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kinderverzorging. 