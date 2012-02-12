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Niet meer leverbaar
Handig als je kindje onderweg wil eten
De Philips Avent-voedingsset voor onderweg bevat een groot bord met vakjes, twee kleine, afneembare bakjes, een geïntegreerd voedingslepeltje en een zuigmat om morsen te voorkomen. Het is de perfecte reisgenoot voor mama's onderweg.
Reiskit
De Philips Avent-voedingsset voor onderweg bevat een groot bord met vakjes met deksel en twee afneembare bordjes met dekseltjes, ideaal voor tussendoortjes of kleinere porties
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5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Tiache93
12/02/2012
France
parfait pour le transport.
Très pratique très ludique et pas trop enombrante. La ventouse est le détail qui fait la différence.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+
Gebaseerd op een wereldwijd online tevredenheidsonderzoek, uitgevoerd in 2024 onder 8.139 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kinderverzorging.