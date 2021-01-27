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SCF222/23
De zachtste speen voor de gevoelige huid van je baby
De Philips Avent ultra soft-fopspeen is ideaal voor de gevoelige huid. Het superzachte* flexibele schildje volgt de rondingen van de wangen van je baby, voor minder huidvlekken, minder irritatie en meer comfort.
ultrazacht en flexibel
6-18 maanden
Orthodontisch en BPA-vrij
2 stuks
De gevoelige huid heeft extra verzorging nodig. Dankzij onze beschermingstechnologie volgt de speen de natuurlijke rondingen van je baby's gezichtje voor een comfortabele pasvorm. Zo krijgt je kleintje veel minder last van huidvlekken en irritatie.
Ons afgeronde schildje minimaliseert de druk voor meer comfort en is zacht voor de wangen.
Ongeveer 98% van de moeders gaf aan dat hun baby de Philips Avent ultra soft- en ultra air-fopspenen accepteert, toen we vroegen hoe hun kleintjes reageren op onze siliconenspenen met textuur.
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Prijzen
3.0
van 5
2
Reviews & awards
Sven-Oskar
27/01/2021
Sverige
Enda nappen som gillas
Tyvärr är detta enda nappen som fungerar hemma. Passar även bra för en 2-åring (numera 2,5 åring).
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF222/23 ultra soft-napp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF222/23 ultra soft-napp
Joan
09/07/2018
Sverige
Dålig design
Dålig design.. den har inget ”skydd” upp mot näsan så överläppen lägger sig över kanten precis som när 0-6 nappen började bli för liten..
Deze review is gemaakt voor SCF222/23 ultra soft-napp
Deze review is gemaakt voor SCF222/23 ultra soft-napp
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.
Ontwikkeld in samenwerking met moeders en deskundigen uit de gezondheidszorg
Volgens onderzoek uit 2016/2017 onder consumenten in de VS accepteert gemiddeld 98% van de baby's de Philips Avent-speen met structuur, die wordt gebruikt in onze ultra air- en ultra soft-fopspenen
Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen
Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd
Onze serie ondersteunt moeders en baby's in elke ontwikkelingsfase
85% van de ondervraagde moeders vindt deze fopspeen zachter dan acht vergelijkbare modellen van andere toonaangevende merken. Onafhankelijk onderzoek, Verenigde Staten, februari 2017