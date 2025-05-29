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3 flessen
ultra soft-fopspeen
De Natuurlijke Zuigreflex-speen past bij het natuurlijke drinkritme van je baby, waardoor je borstvoeding en flesvoeding eenvoudig kunt combineren. De speen heeft een unieke opening die alleen melk doorlaat als de baby actief aan het drinken is. Dus als de baby pauzeert om te slikken en ademen, stopt de melk ook.
De brede, zachte en flexibele speen is ontworpen om de vorm en het gevoel van een borst na te bootsen, zodat je je baby comfortabel kan aanleggen en voeden.
We hebben allemaal een eigen leertempo. Zuigen is een vaardigheid en sommige baby's leren die sneller dan andere. Daarom hebben sommige baby's in eerste instantie baat bij onze speciale speen voor pasgeborenen (speen 0) alvorens over te stappen naar de Natural Response-spenen. Gebruik de speen voor pasgeborenen als je baby er langer dan 20 minuten over doet om 50 ml te drinken met de Natural Response-spenen. Probeer een Natural Response-speen met een hogere doorvoer als je baby met de speen speelt in plaats van te drinken of gefrustreerd lijkt. Raadpleeg een arts als je problemen blijft houden met voeden.
4.3
van 5
18
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Sam789!
29/05/2025
United Kingdom
Geverifieerde koper
Love these bottles!
This is the first time I have used glass bottles and I love them! Feels so much better using them compared to plastic ones, especially when sterilising them. The bottles don’t lose their colour and always look brand new. Would highly recommend these bottles.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCD878/11 Newborn Glass Gift Set
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCD878/11 Newborn Glass Gift Set
Maya2023
19/07/2023
Deutschland
Onderdeel van promotie
Sehr gute Quailität
Ich finde die Glas Fläschchen einfach toll. Die Form sowie die 2 unterschiedlichen Größen sind sehr gut gemacht. Die Fläschchen sind aus Glas und absolut nicht rutschig sie bleiben auch nach dem spülen schön griffig. Ich persönlich finde es sehr gut das sie aus Glas sind denn sie ziehen so die Gerüche nicht an, egal ob von der Babymilch oder vom Spülmittel nach dem abwaschen. Die Plastikhaube die als Auslaufschutz dient ist auch sehr stabil und lässt sich dank der Einkerbung sehr leicht öffnen. Auf jeder Flasche sind die ml angegeben was das portionieren der Babynahrung erleichtert. Ich bin von diesem Fläschchen Set überzeugt da es mich von seiner Qualität her begeistert hat. Trotz das die Fläschchen aus Glas sind liegen sie nicht schwer in der Hand.
Voordelen
Da das Material Glas ist nimmt es keine Gerüche auf sowie es die Plsatikfläschchen tun.
Nadelen
Keine, alles bestens
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene
charly2024
18/07/2023
Deutschland
Onderdeel van promotie
Sehr gut
DasFlaschenSet Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas ist perfekt geeignet für unseren Kleinen , da es leider mit dem Stillen nach dem Kaiserschnitt nicht so richtig klappt , bin ich froh gleich diese Flaschen benutzt zu haben und damit ohne Probleme die erste aufregende Zeit mit dem Kleinen gemeistert habe. Ich kann die Fläschchen wärmsten empfehlen.
Voordelen
Größe, Sauger, Material
Nadelen
Keine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011