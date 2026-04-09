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  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
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  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby

Philips Avent Natural ResponseCadeauset voor baby

SCD837/11

4.8
| (204) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Volgt het unieke drinkritme van je baby
De ideale fleurige cadeauset om je baby te voeden en op z'n gemak te stellen. Met de Natuurlijke Zuigreflex-speen kunnen baby's zelf bepalen hoe snel ze drinken, zoals aan de borst. Dit maakt het gemakkelijk om borstvoeding te combineren met flesvoeding.
Bekijk alle voordelen
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Een speen die werkt als een borst

Volgt het unieke drinkritme van je baby

  • 2 flessen

  • ultra air-fopspeen

De speen laat enkel melk door als de baby actief aan het drinken is

De speen laat enkel melk door als de baby actief aan het drinken is

De Natuurlijke Zuigreflex-speen past bij het natuurlijke drinkritme van je baby, waardoor je borstvoeding en flesvoeding eenvoudig kunt combineren. De speen heeft een unieke opening die alleen melk doorlaat als de baby actief aan het drinken is. Dus als de baby pauzeert om te slikken en ademen, stopt de melk ook.

Kies de juiste toevoersnelheid voor je baby

Kies de juiste toevoersnelheid voor je baby

Elke baby drinkt anders en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. We hebben een serie toevoersnelheden ontworpen, zodat je de perfecte snelheid voor je baby kunt vinden en de fles kunt personaliseren. Alle Natuurlijke Zuigreflex-spenen zijn gemaakt van zachte siliconen.

Zelfde producten, nieuw navigatiesysteem

Zelfde producten, nieuw navigatiesysteem

We zijn overgestapt op een navigatiesysteem gebaseerd op toevoersnelheid. Start met de speen die is meegeleverd met de fles​. Als er melk uit het mondje van de baby stroomt, probeer dan een speen met een lagere toevoer. Probeer een speen met hogere toevoer wanneer de baby alleen speelt met de speen of gefrustreerd lijkt. Met de update naar dit nieuwe systeem, ontvang je mogelijk een pakket met beide soorten spenen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.8

van 5

204

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

2
1

09/04/2026

Nederland

Nederland

fijne fles met glow in the dark

Fijne fles met glow in the dark, vind fijn om de fles in het donker te zien

Voordelen

glow in the dark

Nadelen

geen, fijne fles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Cadeauset voor baby

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Cadeauset voor baby

23/03/2026

Nederland

Nederland

Product voldoet aan verwachting

Mijn dochter van 3 maanden drinkt erg goed uit deze fles. De speen sluit goed aan, lekt niet en is van een fijn materiaal gemaakt. Ik zou hem aan iedereen aanraden, zeker wanneer je borstvoeding en flesvoeding wil combineren.

Voordelen

Goede vorm, sluit naadloos aan

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Cadeauset voor baby

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Cadeauset voor baby

23/03/2026

Nederland

Nederland

Aanrader voor aankomende ouders!

Verassend goede flesje waar onze kleine goed op gaat. Online lees je veel dat kinderen bij sommige merken niet goed reageren en meer last krijgen van krampjes. Onze kraamzorg zweerde bij dit merk, en nu snappen we wel waarom. We zijn erg tevreden en gaan dus ook meer halen om meer tegelijk te kunnen gebruiken!

Voordelen

Functioneel en prima prijs

Nadelen

Minder mooi dan sommige andere aanbieders

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Cadeauset voor baby

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Cadeauset voor baby

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011