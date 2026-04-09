Zeer fijn spul. De fles heeft een mooi design en is gemaakt van hoogwaardige kwaliteit. Ze liggen goed in de had en morsen niet. De speen is nagebootst van de vorm van de borst waardoor het combineren van fles en borstvoeding super comfortabel gaat. Het handige is ook nog dat ze licht geven in het donker waardoor ze ‘s nachts ook heel handig in gebruik zijn! Ik raad dit product zeker aan!