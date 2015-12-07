Het apparaat ziet er in ieder geval gelikt en overzichtelijk uit. Niet het belangrijkste criterium maar toch een plus. Nu ongeveer een maand in gebruik, waarin het 24/7 heeft aangestaan. Tot dusver helemaal tevreden, alhoewel we nog niet alle functionaliteit uitvoerig gebruikt hebben aangezien we net 5 weken met z’n 3-en zijn……. Belangrijkste criterium voor ons is uiteraard ontvangst, bereik en de geluidskwaliteit. Dit is allemaal prima in orde. Maar had eigenlijk ook niet anders verwacht in een ‘oud’ huis zonder beton- of staalconstructies. Pakt de kleinste geluiden op zonder irritant te gaan kraken of ruisen. Verder is het apparaat redelijk intuitief. De handleiding is niet nodig om de meeste (basis) functies te begrijpen. Andere opties zoals de nachtverlichting en muziekjes zijn verre van noodzakelijk maar toch wel prettig als je ‘s nacht ‘dienst’ hebt….. Functies als temperatuurmeeting en voedingstimer kunnen handig zijn, nog niet echt gebruikt en/of nodig geacht. Er breken ongetwijfeld nog roerige tijden aan waarin het apparatuur maximaal zal worden gebruikt. Heb echter het volste vertrouwen dat ook dit Philips product het moeiteloos aan kan. Nu wij nog……