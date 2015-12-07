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  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby

Niet meer leverbaar

Philips Avent Audio MonitorsDECT-babyfoon

SCD570/00

4
| (16) Reviews & awards

1 Prijs

De betrouwbaarste verbinding met je baby
Onze nieuwe DECT SCD570/00-babyfoon biedt geavanceerde bewaking en de betrouwbaarste verbinding met glashelder geluid, temperatuursensor, een kalmerend nachtlampje en slaapliedjes voor jou en je baby.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Geavanceerde bewaking voor jou en je baby

De betrouwbaarste verbinding met je baby

  • 100% privéverbinding

  • Nachtlampje en slaapliedjes

  • TalkBack-functie

  • Trilalarm

DECT-technologie voor een gegarandeerd 100% storingvrije privéverbinding

DECT-technologie voor een gegarandeerd 100% storingvrije privéverbinding

Dankzij de DECT-technologie ben je er zeker van dat andere zendapparaten, zoals andere babyfoons en draadloze en mobiele telefoons, geen storing veroorzaken. Gegevenscodering zorgt voor een veilige privéverbinding, zodat alleen jij je baby kunt horen.

Perfect helder geluid dankzij DECT-technologie

Perfect helder geluid dankzij DECT-technologie

Ieder lachje, murmeltje en hikje klinkt bijzonder duidelijk. De DECT-technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zorgt voor kristalhelder geluid van hoge kwaliteit, zodat je je baby altijd kunt horen.

Energiebesparende slimme ECO-modus

Energiebesparende slimme ECO-modus

De unieke slimme ECO-modus minimaliseert automatisch het zendvermogen en vergroot de batterijlevensduur. Hoe dichter je bij je baby bent, des te minder vermogen er nodig is voor een perfecte verbinding (niet verkrijgbaar in de VS en Canada).

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Prijzen

  • Award image AWARD-961243

Recensies

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4.0

van 5

16

Reviews & awards

2

07/12/2015

België

België

Geverifieerde koper

Compact en makkelijk in gebruik

Aangekocht voor de grootouders; Héél makkelijk in gebruik en compact voor opberging; De unit bij de baby heeft een degelijk lampje en heeft uitlezing van temperatuur en vochtigheid; De unit kan aangestuurd worden vanaf de draagbare ontvanger voor muziek en lampje.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon

20/08/2015

België

België

Geverifieerde koper

Dit product overtreft mijn verwachtingen

Ik heb het product al meer gebruikt dan ik dacht nodig te hebben. Zoals bijvoorbeeld de muziek die het toestel kan afspelen gebruik ik vaak om mijn dochter rustig te krijgen zonder dat ik het toestel daarom als babyfoon gebruik.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon

10/01/2022

Nederland

Nederland

hele fijne Babyfoon

Hij doet wat hij moet doen, Duidelijke hoorbaar wanneer ons kleintje wakker is en ook het nachtlampje is niet te fel maar precies goed. Hij is makkelijk in gebruik!

Voordelen

Heel makkelijk in gebruik

Nadelen

geen camera maar eigenlijk ook niet nodig, je leert de geluidjes van je kleintje snel genoeg kennen

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023. 

  1. Het bereik van de babyfoon hangt af van de omgeving en factoren die interferentie veroorzaken.