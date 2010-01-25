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Niet meer leverbaar

Luidsprekerstation

SBD7000/10

3

| (2) Reviews & awards

Rock and roll

Geniet van de films en muziek op uw iPhone met de SBD7000. Draai het station als u video wilt bekijken en de luidsprekers passen zich automatisch aan voor optimaal stereogeluid. De speciale technologie voorkomt storing door mobiele telefoons, zodat u ongestoord kunt genieten van prachtig geluid.

Bekijk alle voordelen

Rollend luidsprekerstation voor de iPhone

Rock and roll

Met de AC-adapter zorgt u thuis voor voldoende energie.

Geef uw luidsprekers energie met een AC-adapter en geniet thuis van uw muziek

Klasse 'D' digitale versterker voor betere geluidsprestaties

De Klasse 'D' digitale versterker neemt een analoog signaal, zet dit om in een digitaal signaal en versterkt dat digitaal. Het signaal gaat vervolgens door een demodulatiefilter voor de uiteindelijke uitvoer. De versterkte digitale uitvoer levert alle voordelen van digitale audio, inclusief verbeterde geluidskwaliteit. Daar komt bij dat vergeleken met de traditionele AB-versterkers de Klasse 'D' digitale versterker een efficiëntie heeft van meer dan 90%. Deze grote efficiëntie vertaalt zich in een krachtige versterker die weinig ruimte nodig heeft.

Dynamic Bass Boost verbetert elektronisch de lage tonen

Dynamic Bass Boost verbetert elektronisch de lage tonen

Als u de Dynamic Bass Boost (DBB) activeert, worden de lage basfrequenties elektronisch verbeterd voor een consistente geluidsreproductie, vooral wanneer de luidspreker is ingesteld op een laag volumeniveau. U hoort dus altijd een imposant basgeluid.

Technische specificaties

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Recensies

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3.0

van 5

2

Reviews & awards

5
4
2
1

25/01/2010

Nederland

Nederland

Deze review is gemaakt voor SBD7000 Luidsprekerstation

Deze review is gemaakt voor SBD7000 Luidsprekerstation

25/01/2010

France

France

Deze review is gemaakt voor SBD7000 Station d'accueil

Deze review is gemaakt voor SBD7000 Station d'accueil

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