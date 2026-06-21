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  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
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  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort

Shaver series 9000SkinIQ elektr. scheerapparaat SkinIQ voor nat/droog

S9987/59

4.4
| (2375) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan
Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
Ontdek 's werelds meest intelligente scheerapparaat met AI: Philips Shaver Series 9000. Scheert op huidniveau met het Lift & Cut-scheersysteem, terwijl de SkinIQ-technologie drukfeedback in realtime geeft om je huid te beschermen.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Voor superieure dichtheid, zelfs op een baard van 5 dagen

Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort

  • Op huidniveau

  • Dual SteelPrecision-mesjes

  • Pressure Guard-sensor

  • 360-D flexibele scheerhoofden

  • Tot wel 5 jaar garantie******

Op huidniveau met Lift & Cut scheersysteem

Op huidniveau met Lift & Cut scheersysteem

Onze gepatenteerde, unieke Lift & Cut roterende technologie tilt het haar voorzichtig uit de wortel voordat het precies op huidniveau wordt afgeknipt (tot 0,00 mm van de huid) zonder dat de mesjes je huid zelfs maar aanraken.

Knipt het haar in elke richting met 360 graden roterende bladen

Knipt het haar in elke richting met 360 graden roterende bladen

De roterende scheerapparaten van Philips zijn speciaal ontworpen om zich aan te passen aan uw natuurlijke haargroei en scheren alle haartjes, in welke richting ze ook groeien, dankzij de 360-graden roterende mesjes. Met tot 150.000 scheerbewegingen per minuut scheren de Dual SteelPrecision-mesjes meer haar per beweging**.

Altijd de optimale druk met de Pressure Guard-sensor

Altijd de optimale druk met de Pressure Guard-sensor

Het gebruik van de juiste druk is essentieel voor een gladde huid en huidbescherming. De geavanceerde sensoren in het scheerapparaat meten de druk die u uitoefent en het innovatieve lichtsignaal geeft aan wanneer u te hard of te zacht drukt. Voor een persoonlijke scheerbeurt die precies bij u past.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

2375

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

21/06/2026

België

België

Geverifieerde koper

Beter laat dan nooit!!

Ik scheer me al 53jaar met het scheerblad systeem. Ben nu overgestapt naar het Philips systeem. Na enkele weken gewenning moet ik zeggen……had ik het Philips systeem maar veel sneller gebruikt! Veel zachter voor mijn huid en veel zachter voor mijn oren, dit in verband met de geluidsproductie van het apparaat!

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-05-08

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-05-08

19/06/2026

België

België

Geverifieerde koper

fantastisch machine wel dicht kort ben eer content

Voordelen

zacht voor de huid

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-06-01

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-06-01

06/04/2026

België

België

Geverifieerde koper

scheerapparaat

gemakkelijk hanteerbaar het beste scheerapparaat tot nu toe

Voordelen

handig met veel informatie

Nadelen

tot nu toe n,iets

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. versus voorganger Philips 9000-serie

  2. in vergelijking met Philips Shaver 3000-serie, op een baard van 3 dagen

  3. * Vergeleken met niet-gecoat materiaal

  4. * * Gebaseerd op gebruikers van de Philips S7000 en Philips Shaving App in 2019

  5. * * * Vergelijking van scheerresten na gebruik van reinigingsvloeistof ten opzichte van water in de cassette

  6. * * * * 2 jaar garantie + 3 jaar verlenging na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop.​