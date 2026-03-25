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  • Glad scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
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  • Glad scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Glad scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Glad scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Glad scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Glad scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Glad scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Glad scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
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  • Glad scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Glad scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Glad scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Glad scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Glad scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
  • Glad scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming

Niet meer leverbaar

Shaver series 7000Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

S7786/59

4.3
| (2959) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan
Glad scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming
De Philips 7000-serie glijdt soepel over uw huid en scheert elk haartje kort af, zelfs op een baard van 3 dagen. Het scheerapparaat is uitgerust met geavanceerde SkinIQ-technologie en detecteert, past zich aan en corrigeert de beweging voor een betere huidbescherming.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

met SkinIQ-technologie

Glad scheerresultaat, geavanceerde huidbescherming

  • Beschermende SkinGlide-coating

  • SteelPrecision-mesjes

  • Motion Control-sensor

  • 360-D flexibele scheerhoofden

Een scheerapparaat dat wrijving vermindert om irritatie te minimaliseren

Een scheerapparaat dat wrijving vermindert om irritatie te minimaliseren

Tussen de scheerhoofden en uw huid zit een beschermende coating. Deze bestaat uit tot 2000 microtechparels per vierkante millimeter en vermindert de wrijving op de huid met 25%* om irritatie te minimaliseren.

Meer trimresultaten bij elke beweging

Meer trimresultaten bij elke beweging

De 45 zelfslijpende SteelPrecision-mesjes van dit Philips-scheerapparaat werken krachtig maar zacht, maken tot wel 90.000 knipbewegingen per minuut, en scheren meer haar per beweging** voor een strakke, comfortabele scheerbeurt.

Begeleidt u naar een verbeterde scheertechniek

Begeleidt u naar een verbeterde scheertechniek

Een elektrisch scheerapparaat met technologie met bewegingssensoren houdt bij hoe u zich scheert en begeleidt u naar een efficiëntere scheertechniek. Na slechts drie scheerbeurten bereikte het merendeel van de mannen een betere scheertechniek met minder scheerbewegingen**.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

2959

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

25/03/2026

België

België

Geverifieerde koper

Topproduct aan een eerlijke prijs.

Zeer goed scheerapparaat aan een aangename prijs. Comfortabel en voorzien van alle accesoires. Topproduct,net zoals mijn vroegere Philips scheerapparaten.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7887/55 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7887/55 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

16/03/2026

België

België

Geverifieerde koper

Scheren zonder zorgen

Eindelijk eens een scheerapparaat waarbij ik geen uitslag krijg op mijn keel. Door deze reden scheer ik me al jaren met een scheermes. Nu wou de zoon een elektrisch apparaat. We hebben samen gezocht en gevonden. De meeste mensen zijn er tevreden van, en toch hoor je veel dat uitslag in de hals bij dit toestel niet voorkomt.

Voordelen

Goed scheren, zonder uitslag.

Nadelen

-

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7882/54 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7882/54 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

24/02/2026

België

België

Geverifieerde koper

Het produkt doet wxat het belooft.

De shaver scheert bijzonder glad,is gemakkelijk netjes te houden en ik heb geen last van brandende wangen;

Voordelen

Scheert glad.Gemakkelijk in gebruik

Nadelen

Prijzig

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7886/78 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7886/78 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. vergeleken met niet-gecoat materiaal

  2. Getest in vergelijking met Philips-serie 3000.

  3. * Gebaseerd op gebruikers van de Philips S7000- en GroomTribe-app in 2019.

  4. * * Vergelijking van scheerresten na gebruik van reinigingsvloeistof vs. water in de cassette