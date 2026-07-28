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  • Krachtig scheren, zacht voor de huid
  • Krachtig scheren, zacht voor de huid
  • Krachtig scheren, zacht voor de huid
  • Krachtig scheren, zacht voor de huid
  • Krachtig scheren, zacht voor de huid
  • Krachtig scheren, zacht voor de huid
  • Krachtig scheren, zacht voor de huid
  • Krachtig scheren, zacht voor de huid
  • Krachtig scheren, zacht voor de huid
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Krachtig scheren, zacht voor de huid
  • Krachtig scheren, zacht voor de huid
  • Krachtig scheren, zacht voor de huid
  • Krachtig scheren, zacht voor de huid
  • Krachtig scheren, zacht voor de huid
  • Krachtig scheren, zacht voor de huid
  • Krachtig scheren, zacht voor de huid
  • Krachtig scheren, zacht voor de huid

Niet meer leverbaar

Shaver series 5000Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

S5587/10

4.3
| (3604) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan
Krachtig scheren, zacht voor de huid
De Philips 5000-serie zorgt voor een krachtige scheerbeurt en scheert nu nog meer haar per beweging*. Het scheerapparaat is uitgerust met geavanceerde SkinIQ-technologie en detecteert en past zich aan uw haardichtheid aan voor meer huidcomfort.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

met SkinIQ-technologie

Krachtig scheren, zacht voor de huid

  • SteelPrecision-mesjes

  • Power Adapt-sensor

  • 360-D flexibele scheerhoofden

  • Geïntegreerde uitklapbare trimmer

Meer trimresultaten bij elke beweging

Meer trimresultaten bij elke beweging

De 45 zelfslijpende SteelPrecision-mesjes van dit Philips-scheerapparaat werken krachtig maar zacht, maken tot wel 90.000 knipbewegingen per minuut, en scheren meer haar per beweging** voor een strakke, comfortabele scheerbeurt.

Een scheerapparaat met de kracht om baarden te bedwingen

Een scheerapparaat met de kracht om baarden te bedwingen

Het elektrische scheerapparaat heeft een intelligente gezichtshaarsensor die de haardichtheid 125 keer per seconde meet. De technologie past het scheervermogen automatisch aan voor moeiteloos en zacht scheren.

Volgt de contouren van uw gezicht

Volgt de contouren van uw gezicht

Dit elektrische scheerapparaat van Philips volgt de contouren van uw gezicht en heeft volledig flexibele scheerhoofden die 360° draaien voor een grondige en comfortabele scheerbeurt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

3604

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

28/07/2026

België

België

Geverifieerde koper

Excellent product

Goed product, scheert snel en glad zonder irritatie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Date of Use 2026-06-08

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Date of Use 2026-06-08

27/07/2026

België

België

Geverifieerde koper

Tevreden klant

Voor mij is het een perfecte machine! Scheert zeer glad en een handige vorm.

Voordelen

Prijs kwaliteit Super

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5887/35 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Date of Use 2026-07-01

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5887/35 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Date of Use 2026-07-01

03/04/2026

België

België

Geverifieerde koper

Voldoet aan verwachtingen, ligt goed in de hand, ergonomisch.

Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Getest in vergelijking met Philips-serie 3000.