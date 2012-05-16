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Niet meer leverbaar
HiFi van de hoogste kwaliteit
Philips Fidelio S1-hoofdtelefoons zijn zorgvuldig ontwikkeld om natuurlijk, gebalanceerd geluid te bieden, waarbij u elk detail precies zo hoort als de artiest heeft bedoeld. Verbluffende geluidskwaliteit in een lichtgewicht en duurzaam jasje, een comfortabele en aangename ervaring, waar u ook bent.
Audio met hoge resolutie
Oortelefoon
Ultrazachte siliconen oordopjes
Platte kabel
Het halfgesloten ontwerp van de achterzijde gecombineerd met grote drivers van premium kwaliteit, zorgt voor een nog betere basextensie, terwijl het ontwerp zelf is geoptimaliseerd om het weglekken van geluid te minimaliseren. Drukverdelingskanalen aan de voorkant zorgen voor een meer gedetailleerd en gebalanceerd geluid dat het occlusie-effect vermindert voor een natuurlijkere luisterervaring.
De Fidelio S1-oortelefoons zijn ergonomisch gemodelleerd om in de natuurlijke bocht van uw oor te passen; ze spreiden de druk. De lichtgewicht aluminium constructie en superieure materialen zorgen voor langdurig comfort, waardoor u waar comfort kunt ervaren terwijl u maximaal geniet van uw muziek.
De metalen behuizing wordt speciaal gemaakt om resonantie en trillingen te verminderen, wat zorgt voor een authentiek nauwkeurig geluid gekenmerkt door geweldige geluidsdetails.
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4.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
antonio54
16/05/2012
Italia
questo prodotto ha caratteristiche buone
il monitor mi ha creato un pò di problemi per il malfunzionamento di un integrato, ma grazie al centro assistenza il problema è stato risolto.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 17S1SB LCD monitor with SmartImage
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 17S1SB LCD monitor with SmartImage