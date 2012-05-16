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Niet meer leverbaar

FidelioHoofdtelefoons met microfoon

S1SB/00

4

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

HiFi van de hoogste kwaliteit

Philips Fidelio S1-hoofdtelefoons zijn zorgvuldig ontwikkeld om natuurlijk, gebalanceerd geluid te bieden, waarbij u elk detail precies zo hoort als de artiest heeft bedoeld. Verbluffende geluidskwaliteit in een lichtgewicht en duurzaam jasje, een comfortabele en aangename ervaring, waar u ook bent.

Bekijk alle voordelen

Overal en altijd

HiFi van de hoogste kwaliteit

  • Audio met hoge resolutie

  • Oortelefoon

  • Ultrazachte siliconen oordopjes

  • Platte kabel

Halfgesloten ontwerp van de achterzijde voor geluidsbalans en basextensie.

Het halfgesloten ontwerp van de achterzijde gecombineerd met grote drivers van premium kwaliteit, zorgt voor een nog betere basextensie, terwijl het ontwerp zelf is geoptimaliseerd om het weglekken van geluid te minimaliseren. Drukverdelingskanalen aan de voorkant zorgen voor een meer gedetailleerd en gebalanceerd geluid dat het occlusie-effect vermindert voor een natuurlijkere luisterervaring.

Ergonomische oortelefoons passen perfect terwijl ze de druk spreiden

Ergonomische oortelefoons passen perfect terwijl ze de druk spreiden

De Fidelio S1-oortelefoons zijn ergonomisch gemodelleerd om in de natuurlijke bocht van uw oor te passen; ze spreiden de druk. De lichtgewicht aluminium constructie en superieure materialen zorgen voor langdurig comfort, waardoor u waar comfort kunt ervaren terwijl u maximaal geniet van uw muziek.

Speciale metalen behuizing vermindert trillingen en resonantie

Speciale metalen behuizing vermindert trillingen en resonantie

De metalen behuizing wordt speciaal gemaakt om resonantie en trillingen te verminderen, wat zorgt voor een authentiek nauwkeurig geluid gekenmerkt door geweldige geluidsdetails.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

16/05/2012

Italia

Italia

questo prodotto ha caratteristiche buone

il monitor mi ha creato un pò di problemi per il malfunzionamento di un integrato, ma grazie al centro assistenza il problema è stato risolto.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 17S1SB LCD monitor with SmartImage

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 17S1SB LCD monitor with SmartImage

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