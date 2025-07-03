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Trim, scheer en style
360 mes
5-in-1 instelbare trimkam
Philips OneBlade heeft een revolutionaire technologie die speciaal is ontworpen voor het trimmen van gezichtshaar van elke lengte. Dankzij het dubbele beschermingssysteem – een glijcoating en afgeronde uiteinden – wordt scheren gemakkelijker en comfortabeler. Het scheerapparaat heeft een snelbewegend mesje (12000x per minuut), wat zeer effectief werkt, zelfs bij langere haren.
Het innovatieve 360 mes kan in alle richtingen buigen en past zich aan de contouren van uw gezicht aan. Het ontwerp maakt continu contact met de huid en continue controle mogelijk. Zo kunt u eenvoudig lastig bereikbare plekjes trimmen en scheren, met minder bewegingen en veel comfort.
Creëer perfecte contouren met het dubbelzijdige mesje. Scheer in iedere willekeurige richting, zodat u uitstekend zicht hebt op iedere haar die u trimt. Bepaal in een oogwenk uw eigen stijl!
4.3
van 5
4426
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Rasper.
03/07/2025
België
Geverifieerde koper
Heel praktisch en praktische geen onderhoud.
Zelfde als met zeep scheren, met af en toe een kleine hap eruit!
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP420/50 360 vervangend mesje
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP420/50 360 vervangend mesje
voorbeeld Jansen
22/09/2023
België
Geverifieerde koper
produkt voldoet aan mijn verwachtingen
Ik gebruik dagelijks OneBlade : compact toestel ,handig in gebruik, zeer gemakkelijke bediening, mesjes gaan lang mee. Handig toestel om mee te nemen op reis.
Voordelen
compact, doet wat het moet. Gemakkelijke bediening.
Nadelen
nihil voor mij
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP2721/20 Gezicht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP2721/20 Gezicht
Wienerberger
03/12/2021
België
Geverifieerde koper
Super
Het beste op de markt, super licht en uitstekend resultaat
Voordelen
Prima baardtrimmer
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QP2530/30 OneBlade
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QP2530/30 OneBlade
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Vergeleken met voorganger QP210
Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.