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Niet meer leverbaar
PPX720/INT
Xtreme helderheid, Xtreme geluid en draagbaarheid
De PicoPix MaxTV is gebaseerd op Android TV en projecteert beelden tot 120 inch in True Full HD. Dankzij meerdere beeldcorrecties, automatische helderheid, een batterij die tot 4 uur meegaat en een boomboxfunctie zult u zich afvragen hoe u ooit zonder hebt gekund!
120 inch True FULL HD 1080p
Xtreme geluid en draagbaarheid
Android TV-ervaring
Bluetooth-boomboxfunctie
Dankzij met één klik automatisch scherpstellen hoeft u niets meer handmatig in te stellen. De camera met hoge resolutie en AI-gestuurde autofocus zorgen altijd automatisch voor het helderste beeld.
Een ultracompacte PicoPix Max TV-projector boordevol alles wat u nodig hebt. Profiteer optimaal van een batterij die 4 uur meegaat in de projectiemodus of 10 uur in de Bluetooth-luidsprekermodus. De powerbank-functie laadt ook al uw apparaten op via de USB-C- of USB-A-poort.
Texas Instruments DLP-technologie, gebruikt in 9 van de 10 bioscopen, zorgt onder alle omstandigheden voor levendige beelden, een diep contrast en een helder beeld. U kunt een ongeëvenaarde visuele ervaring verwachten met levendige kleuren die 100% van het REC709-signaal leveren.
2.9
van 5
8
Reviews & awards
marcSW4
08/11/2021
United Kingdom
a perfect upgrade to my PicoPix Max
This is the projector I was expecting!! I participated to the first Indiegogo Campaign for the PicoPix Max and now they upgraded everything! Android OS to ANDROID TV All image corrections are now working with HDMI or USB-C Super good sound And a bigger battery compared to Max. Yes it is a bit bulkier but frankly speaking I prefer my new Max TV
Voordelen
Better brightness, Android TV, super good speakers
Nadelen
a bit bulky
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector
Datum gebruik 2021-10-08
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector
Datum gebruik 2021-10-08
Runini
25/04/2022
Norge
Great projector - flawless
This is my second portable Full-HD projector, picture is sharp and detailed with clean picture even on rapid movements, the sound lag when using bluetooth which was present at earlier versions are now history and the built in streaming apps works great. Great projector, the only thing I miss, is to be able to charge it with a USB-C cable and not only a DC socket plug, for even longer battery time when on longer camping trips to avoid packing 230 ->12v converters.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor
Datum gebruik 2021-03-25
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor
Datum gebruik 2021-03-25
Edouard 5
09/03/2023
France
Geverifieerde koper
Produit de bonne Qualité,
Le bruit s’entend surtout à l’extinction. Utilisation assez compliquée, peu d’explications, des acronymes pour geeks.
Voordelen
Bonne Qualité image et son
Nadelen
Bruit s’entend quand on l’éteint. Les fonctionnalités pas assez simples, les explications d’acronymes etc…Je n’ai pas trouvé le moyen de faire tenir la batterie pendant 4h
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile
Datum gebruik 2022-02-09
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile
Datum gebruik 2022-02-09
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Projectoren voor gebruik en rechtstreekse verbinding met een machine voor automatische gegevensverwerking, zoals een smartphone, laptop, PC of Blu-ray Disc-speler.